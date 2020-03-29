مصرع طفلة بحادث دعس جنوب شرق بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

لقيت الطفلة ملك أنور جبارين (10 أعوام)، اليوم الأحد، مصرعها، بحادث دعس في قرية المنية القريبة من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.



وقال مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح، وفق وكالة (وفا)، إن الطفلة توفاها الله في المكان بعد أن دعستها سيارة غير قانونية، ونقل جثمانها إلى مستشفى بيت جالا الحكومي.