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دولي

ميكروسوفت الأمريكية تسحب استثمارتها من إسرائيل

ميكروسوفت الأمريكية تسحب استثمارتها من إسرائيل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قررت شركة ميكروسوفت الأميركية، سحب استثماراتها في شركة "اني فيجن" الاسرائيلية المتخصصة بالتجسس على الفلسطينيين، عن طريق الكاميرات واستخدام تقنيات مايكروسوفت.

وأعلنت الحملة الدولية لمطالبة شركة "مايكروسوفت" الاميركية، بسحب استثماراتها في شركة "أني فيجن" الاسرائيلية، عن نجاحها في تحقيق هذا الهدف، ووصفته بالباهر والملحّ للغاية، حيث يأتي في وقت تستغل فيه الحكومات ذريعة فيروس "كورونا" لانتهاك حقوق الانسان، وفق وكالة (وفا).

وقالت الحملة: "يدا بيد مع عمال ميكروسوفت وقادة المجتمع في سياتل، وشركتي MPower Change  وSumOfUs، استطعنا إحداث تغيير جذري وجعل شركة عملاقة تصحح مسارها".

وأوضحت الحملة، "بمجرد سماعنا نبأ استثمار ميكروسوفت مبلغ 74 مليون دولار في شركة "اني فيجن" في حزيران الماضي، أطلقنا حملة للمطالبة بسحب هذا الاستثمار في الشركة العاملة في مجال التعرف على الوجوه، حيث أثبت أحد التحقيقات ضلوعها في مراقبة الفلسطينيين خلسة".

ولفتت إلى أنها جمعت أكثر من 75 ألف توقيع لأشخاص على عرائض متتالية وجهت لشركة ميكروسوفت، وأنها نظمت وقفة أمام مقر الشركة سلمت خلالها هذه العرائض.

وأكدت الحملة الدولية أنّ المراقبة التي تقوم بها شركة "اني فيجن"، هي انتهاك لحقوق الإنسان وللفلسطينيين وخصوصيتهم وأساس كرامتهم.

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