شؤون فلسطينية

دائرة اللاجئين ووكالة الغوث بـ "الديمقراطية" توجه نداءً عاجلاً لـمدير عمليات الوكالة بغزة

دائرة اللاجئين ووكالة الغوث بـ "الديمقراطية" توجه نداءً عاجلاً لـمدير عمليات الوكالة بغزة
أحد مقرات أونروا - غزة
رام الله - دنيا الوطن
وجه مسؤول دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقطاع غزة أشرف أبو الروس، نداءً عاجلاً الى مدير عمليات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة ماتياس شمالي.

حيث قام وفد من الدائرة برئاسة أبو الروس بتسليم النداء لمدير عمليات الوكالة ماتياس شمالي في قطاع غزة.

ودعا النداء وفق ما وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، للتواصل السريع مع الدول المانحة للإسراع في تأمين المبالغ المرصودة في النداء الصادر عن وكالة الغوث والمحدد بـ 14 مليون دولار.

كما دعا للتسريع بصرف المساعدات الغذائية للأسر الفقيرة واعتماد جميع الازواج الجدد، واللأسر التي تعرضت لمشكلات اقتصادية واضافة الى تسجيل الولادة الجدد

وهذا نص النداء العاجل:

نداء عاجل الى مدير عمليات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزه ماتياس شمالي

حضرة مدير عمليات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بقطاع غزة المحترم

تحية وبعد،

في ضوء ما حذرتم منه في وقت سابق من الاوضاع السيئة التي يشهدها النظام الصحي في قطاع غزه، نتوجه اليكم بهذه الرسالة لندق ناقوس خطر امامكم وعبركم الى الدول المانحة والمجتمع الدولي من اجل أن تتحمل الاونروا مسؤولياتها الانسانية والقانونية بتوفير الحماية لشعبنا، في هذه الظروف الصعبة التي يمر فيها جراء تفشي وباء كورونا، والذي يترافق مع ظروف صعبة يعيشها قطاع غزة نتيجة حصار ظالم مفروض عليه منذ أكثر من 13عاما من قبل الاحتلال الاسرائيلي..

اننا إذ نضم صوتنا اليكم بأن القطاع الصحي في قطاع غزة على وشك الانهيار، ولا توجد قدرة كافية في المستشفيات للتعامل مع تفشي هذا الوباء، وأن الجهود المبذولة والاجراءات المتخذة لها انعكاسات على مجتمع اللاجئين بشكل عام، فإننا ندعو إلى عمل غير تقليدي ينقذ القطاع واهله من كارثة صحية وانسانية محتملة إذا لم نستبق الامور بعدة اجراءات وقائية ندعو وكالة الغوث الى اتخاذها وفي مقدمتها:

1.    التواصل السريع مع الدول المانحة للإسراع في تأمين المبالغ المرصودة في النداء الصادر عن وكالة الغوث والمحدد بـ (14) مليون دولار بهدف الاستجابة للتحديات التي يفرضها تفشي وانتشار الوباء في المنطقة بما فيها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات الاونروا الخمسة.

2.    توفير أدوات الوقاية والتعقيم والنظافة الشخصية للأفراد، وادوات وقائية للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وتأمين الادوية لعلاج المرضى خاصة الاكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

3.    التسريع بصرف المساعدات الغذائية للأسر الفقيرة واعتماد جميع الازواج الجدد، والاسر التي تعرضت لمشكلات اقتصادية واضافة الى تسجيل الولادة الجدد.

4.    التراجع عن قرار عدم صرف الرواتب للمياومين وصرفها للجميع دون استثناء لهذا الشهر، مع العلم أن ادارة الوكالة هي من طلبت منهم البقاء في منازلهم نتيجة ظرف قاهر سببها تفشي الوباء، وعليها تحمل مسؤوليتها تجاههم، وليس ذنبهم انهم نفذوا ما طلب منهم بسبب وضع طارئ، ما يتطلب من الادارة احترام روح القانون باستمرار دفع رواتبهم.

نختم لنقول، أننا أمام واقع صحي وانساني صعب، ونحن على يقين اننا قادرون على تجاوزه بتعاون وكالة الغوث مع الهيئات المحلية للاجئين في قطاع غزة الذين بدأوا بإجراءات الوقاية الصحية والتعقيم الذاتي في العديد من المخيمات والتزموا اجراءات العزل المنزلي، لكننا نأمل بالتزام الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها المالية في إطار مساهمتها بدعم وكالة الغوث وشعبنا خاصة في هذه المرحلة التي تتطلب تعاون وتضافر الجميع من اجل الخروج معا منتصرين على هذا الوباء الذي هو عدو كل البشرية

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