أكثر من 200 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في بريطانيا



ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة ارتفع منذ أمس من 17089 إلى 19522 حالة.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت بريطانيا عن تسجيل أكثر من 200 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد، إلى 1228 شخصاً، كما نقل موقع (روسيا اليوم).وأكدت وزارة الصحة في بيان عبر (تويتر)، أن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد، ارتفعت منذ أمس من 1019 إلى 1228.