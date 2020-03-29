عاجل

  • "الصحة" بغزة:ندعو من خالط الصحفي والمصور الذى جرى حجرهما صحياً أمس لتنفيذ الحجر المنزلي

  • "الصحة" بغزة: خصصنا خمس مدارس كنقاط طبية في قطاع غزة

  • "الصحة" بغزة تقرر اتخاد خطوة احترازية إضافية عملاً بالأحواط لتتكون فترة الحجر الصحي 21يوماً

  • "الصحة" بغزة:تقدم الطواقم الطبية خدماتها لــ 1723 مستضافاً داخل 24 مركزاً للحجر الصحي بالقطاع

  • "الصحة" بغزة: الوضع الصحي للحالات التسعة التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي مطمئنة ومستقرة

  • "الصحة" بغزة:بلغ إجمالي العينات التي تم فحصها 346 عينة خلال اليومين الماضيين نتائجها سلبية

  • "الإعلامي الحكومي": تواصل وزارة الداخلية اتخاذ إجراءات مشددة جداً بمعابر ومنافذ قطاع غزة

  • "الإعلامي الحكومي"بغزة: أتمت الشرطة تدريب فرق خاصة للتعامل مع أي حالات إصابة بكورونا

  • "الإعلامي الحكومي":وفّرت وزارة الداخلية زياً واقياً لعناصر الأمن والشرطة المكلفين بالعمل بمراكز الحجر الصحي

  • "الصحة" بغزة: لم تسجيل أي إصابة جديدة بمرض (كورونا) بالقطاع حتى الآن

دولي

أكثر من 200 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في بريطانيا

أكثر من 200 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في بريطانيا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت بريطانيا عن تسجيل أكثر من 200 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد، إلى 1228 شخصاً، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأكدت وزارة الصحة في بيان عبر (تويتر)، أن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد، ارتفعت منذ أمس من 1019 إلى 1228.

ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة ارتفع منذ أمس من 17089 إلى 19522 حالة.

أخبار ذات صلة

ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء تفشي (كورونا) في إسرائيل لـ 15

ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء تفشي (كورونا) في إسرائيل لـ 15

ميكروسوفت الأمريكية تسحب استثمارتها من إسرائيل

ميكروسوفت الأمريكية تسحب استثمارتها من إسرائيل

فيروس (كورونا) يقترب من ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

فيروس (كورونا) يقترب من ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

اسبانيا: 838 وفاة جديدة و6549 إصابة بفيروس (كورونا)

اسبانيا: 838 وفاة جديدة و6549 إصابة بفيروس (كورونا)

إسرائيل: إرتفاع الوفيات لـ 14.. والإغلاق الكلي سيكلف 240 مليار شيكل.. ويرفضون الحجر

إسرائيل: إرتفاع الوفيات لـ 14.. والإغلاق الكلي سيكلف 240 مليار شيكل.. ويرفضون الحجر

أمريكا تقرر التخلي عن جزء من مرضاها بفيروس (كورونا)

أمريكا تقرر التخلي عن جزء من مرضاها بفيروس (كورونا)

فرنسا: الأسبوعان القادمان الأخطر في حرب (كورونا)

فرنسا: الأسبوعان القادمان الأخطر في حرب (كورونا)

نتنياهو وغانتس يتوصلان إلى تفاهمات لتشكيل حكومة وحدة

نتنياهو وغانتس يتوصلان إلى تفاهمات لتشكيل حكومة وحدة

التعليقات

الدنيا حكايات

بشار المصري نموذجاً

بشار المصري نموذجاً

شؤون فلسطينية

الجمعية الفلسطينية لحماية المستهلك تنجز عدة جولات وزيارات تفقدية للأسواق ومراكز الإنتاج

الجمعية الفلسطينية لحماية المستهلك تنجز عدة جولات وزيارات تفقدية للأسواق ومراكز الإنتاج

&#34;الاقتصاد&#34; تحيل تاجرين للنيابة العامة وتغلق مشغلين خياطة مخالفة في نابلس وسلفيت

"الاقتصاد" تحيل تاجرين للنيابة العامة وتغلق مشغلين خياطة مخالفة في نابلس وسلفيت

المركز الفلسطيني يدعو المجتمع الدولي لدعم الجهاز الطبي بالقطاع لمواجهة (كورونا)

المركز الفلسطيني يدعو المجتمع الدولي لدعم الجهاز الطبي بالقطاع لمواجهة (كورونا)

&#34;النضال الشعبي&#34; في قطاع غزة تشيد بقرار اشتيه وقف التقاعد المالي

"النضال الشعبي" في قطاع غزة تشيد بقرار اشتيه وقف التقاعد المالي

مصرع طفلة بحادث دعس جنوب شرق بيت لحم

مصرع طفلة بحادث دعس جنوب شرق بيت لحم

دائرة اللاجئين ووكالة الغوث بـ &#34;الديمقراطية&#34; توجه نداءً عاجلاً لـمدير عمليات الوكالة بغزة

دائرة اللاجئين ووكالة الغوث بـ "الديمقراطية" توجه نداءً عاجلاً لـمدير عمليات الوكالة بغزة

محافظ نابلس يُقرر إغلاق السوق الشرقي في المدينة

محافظ نابلس يُقرر إغلاق السوق الشرقي في المدينة

البنكان الوطني والإسلامي يساندان الحكومة بالتبرع بمليوني شيكل لمواجهة تداعيات (كورونا)

البنكان الوطني والإسلامي يساندان الحكومة بالتبرع بمليوني شيكل لمواجهة تداعيات (كورونا)

منوعات

شاهد: عماد متعب يروي لأول مرة حقيقة إصابته بجلطة

شاهد: عماد متعب يروي لأول مرة حقيقة إصابته بجلطة

شاهد: دينا الشربيني في ورطة بسبب أحمد فهمي

شاهد: دينا الشربيني في ورطة بسبب أحمد فهمي

شاهد: خبيرة التجميل &#34;جويل&#34; تتبول علي نفسها بـ&#34;الروشة&#34; ووالدتها تفضحها

شاهد: خبيرة التجميل "جويل" تتبول علي نفسها بـ"الروشة" ووالدتها تفضحها

شاهد: هنا الزاهد هل تصبح أول المستفيدين من فيروس كورونا؟

شاهد: هنا الزاهد هل تصبح أول المستفيدين من فيروس كورونا؟

شاهد: &#34;نيللي كريم&#34; تَقبل تحدِّي أكرم حسني على (تيك توك) بفيديو كوميدي

شاهد: "نيللي كريم" تَقبل تحدِّي أكرم حسني على (تيك توك) بفيديو كوميدي

صور: فنانات بالبيجامات بسبب (الحجر المنزلي)

صور: فنانات بالبيجامات بسبب (الحجر المنزلي)

شاهد.. فيفي عبده غاضبة: &#34;انتوا حتموتوا وانا حفضل عايشة&#34;

شاهد.. فيفي عبده غاضبة: "انتوا حتموتوا وانا حفضل عايشة"

لقطات من حياة الراحل جورج سيدهم.. تسمم وعروض بالسجن وكواليس &#34;محسن صميدة&#34;

لقطات من حياة الراحل جورج سيدهم.. تسمم وعروض بالسجن وكواليس "محسن صميدة"

شاهد: لقاء الخميسي ترقص على انغام (Bella)

شاهد: لقاء الخميسي ترقص على انغام (Bella)

شاهد: عراك بالأيدي بين كيم كاردشيان وشقيقتها كورتنى

شاهد: عراك بالأيدي بين كيم كاردشيان وشقيقتها كورتنى

عربي

سفير لندن في بغداد يَرُد على مقتدى الصدر بعد تغريدته عن &#34;المثليين&#34;

سفير لندن في بغداد يَرُد على مقتدى الصدر بعد تغريدته عن "المثليين"

وضع 10 مدن مصرية تحت الحجر الصحي الإلزامي

وضع 10 مدن مصرية تحت الحجر الصحي الإلزامي

هل وقعت اشتباكات بين الجيشين السوري واللبناني؟

هل وقعت اشتباكات بين الجيشين السوري واللبناني؟

مقتل لواء كبير بجيش حفتر خلال اشتباكات مع قوات حكومة الوفاق

مقتل لواء كبير بجيش حفتر خلال اشتباكات مع قوات حكومة الوفاق