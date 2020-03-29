فندق بمدينة القدس يسّلمُ مفتاحه للاطباء لمواجهة كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

بجهود مباركة من التجمع المقدسي لمواجهة كورنا، تسّلمت نقابة الاطباء واتحاد المسعفين العرب فندق الجراند بارك في المدينة ليكون مركز للعناية الاحترازية من فايروي كورونا ( كوفيد 19).



وجاءت هذه المبادرة من التجمع المقدسي وتبنتها نقابة الاطباء واتحاد المسعفين العرب لما لها من اثر ايجابي في مقاومة الوباء والحد من انتشاره بالمدينة المقدسة، وبالتالي يكون لهذه المبادرة كل الاثرالايجابي على صحة المقدسيين.



وبعد استلام الفندق من قبل وفد من نقابة الاطباء يضم كل من رئيس اللجنة الفرعية في النقابة الدكتور سفيان بسيط وكل من الدكتور عبد السلام ابو لبدة والدكتور شوكت البكري عضوي اللجنة الفرعية وبحضور رئيس اتحاد المسعفيين العرب المسعف محمد غرابلي وبوجود بعص كوادر التجمع المقدسي لمواجهة كورونا ومنهم منسق التجمع الناشط احمد البديري وكذلك الناشط مروان الغول.



وتم وضع خطة عمل مركز الحجر ووضعت قائمة بجميع الاحتياجات اللازمة من اجل البدء الفوري في ايجاد الحلول السريعة لبدء بالعمل في اقرب وقت ممكن وكذلك ترتيب الكوادر العاملة في مركز الحجر.



وشكر الجميع السيد هاني عشاير المدير العام لفندق الجراند بارك (القدس) على تقديم الفندق لخدمة المجتمع المقدسي في هذه الظروف الصعبة.



واكدت نقابة الاطباء ان هذه المبادرة تدل على تضامن وتكافل جميع مؤسسات المجتمع المدني في المدينة المقدسة لمواجهة هذا الوباء العالمي كما كانت هذه المؤسسات وستكون على العهد وأن خير دليل على ذلك عمل التجمع المقدسي لمواجهة كورونا والذي يضم 81 مؤسسة مقدسية تقوم بعملها بصورة رائعة من التكامل وتقديم كل مؤسسة افضل ما تستطيع للمجتمع المقدسي المرابط.



وفي الختام دعا المجتمعون المجتمع للالتزام بإجراءات الصحة والسلامة العامة للحد من هذا الوباء سريع الإنتشار مؤكدين على ان الحجر الوقائي الطوعي هو الحل الوحيد والافضل للخلاص من هذا الوباء .