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شاهد: الإعلامية الأردنية "الزعبي" تعتذر لأهالي قطاع غزة

شاهد: الإعلامية الأردنية "الزعبي" تعتذر لأهالي قطاع غزة
الإعلامية الأردنية ناديا زعبي
رام الله - دنيا الوطن
قدمت الإعلامية الأردنية ناديا زعبي، اعتذارها لأهالي قطاع غزة، بعد أن قارنت أوضاع الحجر الصحي في القطاع مقارنة بالأردن.

وقال الزعبي، في مقطع فيديو، خلال برنامجها على قناة (عمان TV): إنها لم تقصد الإساءة وربما خانها التعبير، وإنما كان الهدف لتحسين الظروف الصحية التي يعيشها أهالي القطاع.

وأضاف: ان أهالي غزة صنعوا المعجزات رغم شح الامكانيات، ولزامًا على الجميع أن يدعمهم ويقف بجانبهم، موضحة أن حب فلسطين "غريزي" وبالفطرة كحب الطفل لأمه.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن وفلسطين، هاجموا الإعلامية الزعبي، بعد مقارنتها غير الواقعية بين العزل الصحي على معبر رفح في غزة بسبب فيروس (كورونا) وبين العزل الصحي في الأردن والذي حدث داخل فنادق 5 نجوم.

 

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