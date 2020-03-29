اسبانيا: 838 وفاة جديدة و6549 إصابة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات الصحية الإسبانية، اليوم الأحد، عن تسجيل 838 حالة وفاة و6549 اصابة جديدة بفيروس "كورونا".



وقالت وزارة الصحة الإسبانية، وفق ما نقلت (رويترز): إن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 797ر78 ألف حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6528 حالة.



وأشارت الى تلقي 397.43 ألف شخص الرعاية الطبية في المستشفيات منهم 4907 في العناية المشددة في حين تماثل 709.14 ألف شخص للشفاء.