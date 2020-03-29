أول تعليق من حركة فتح بغزة على قرار إنهاء التقاعد المالي

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رام الله - دنيا الوطن

توجهت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بالشكر لكل من أسهم في إنجاز إلغاء قرار التقاعد المالي، وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس، بتوجيهاته، ورئيس الوزراء، د. محمد اشتيه بإيفائه بوعوداته السابقة، بحل كافة مشكلات الموظفين بالمحافظات الجنوبية.



وأشار عضو المجلس الثوري لحركة فتح، الناطق باسمها، إياد نصر، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" إلى تقدير كل القواعد الفتحاوية، والمواطنين في المحافظات الجنوبية، لهذا القرار الحكيم، الذي جاء منصفاً لهم بعد سنين، طالت فيها معاناتهم.



وقال نصر: إن مثل هذه القرارت، ما كانت لتتحقق لولا إحساس الرئيس محمود عباس، بهموم شعبه وملامسته لها، ولولا العمل الدؤوب من الحكومة، برئاسة د. محمد اشتية لإنصاف الموظفين في المحافظات الجنوبية.



ودعا نصر إلى أن يكون هذا القرار بادرة حسن نية على طريق توحيد نسبة الصرف لرواتب الموظفين بين المحافظات الشمالية والجنوبية، وحل كافة القضايا العالقة، التي من شأنها التخفيف من معاناة أهلنا في ظل الحاجة الماسة لترتيب أوضاعهم، بسبب الظروف الصعبة، التي يمر بها الشعب الفلسطيني، تحت تأثير تفشي وباء فيروس (كورونا) في العالم.