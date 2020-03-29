الصحة: 106 إصابات بفيروس (كورونا) في فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الصحة، اليوم الأحد: إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في فلسطين، بلغ 106، بينها 9 إصابات في المحافظات الجنوبية، والبقية في المحافظات الشمالية.



وأوضحت الصحة في تقريرها اليومي، حول مرض (كوفيد 19- كورونا)، أنه لا تتوفر معلومات شاملة حول الإصابات في كامل محافظة القدس، بسبب إعاقة الاحتلال الإسرائيلي للجهات الرسمية الفلسطينية، في الحصول على معلومات المرضى هناك.



وبينت، أنه تم تسجيل 9 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا اليوم، 8 منها في بلدة قطنة شمال غرب القدس، والتاسعة في محافظة الخليل.



وأشارت إلى أنه تم تسجيل 18 حالة تعافي للمصابين بالفيروس، وحالة وفاة واحدة لسيدة ستينية من قرية بدو شمال غرب القدس المحتلة، وأن عدد المصابين الحاليين 87 مصاباً.



وذكرت الوزارة، أنه تم إجراء 5869 فحصاً لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس من المحافظات الشمالية والجنوبية في مختبرات وزارة الصحة، منذ بدء رصد الفيروس في فلسطين، وكانت جميعها سلبية باستثناء الحالات الـ 106.



وفيما يتعلق بالحجر البيتي، قالت الصحة: إنه يطبق على جميع المواطنين والزائرين القادمين إلى فلسطين والعمال العائدين من داخل أراضي الـ 48 لمدة 14 يوماً من تاريخ دخولهم إلى فلسطين.