محافظ نابلس يُقرر إغلاق السوق الشرقي في المدينة

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ نابلس، إبراهيم رمضان، اليوم الأحد، إغلاق السوق الشرقي في المدنية، منعاً للتجمهر والاكتظاظ، وكإجراء وقائي لمنع انتشار فيروس (كورونا).



وقالت المحافظ رمضان، في بيان وصل "دنيا الوطن": إن هذا الإجراء، جاء ضمن السياسات والتدابير لمواجهة ومكافحة انتشار فيروس (كورونا)، ومنعاً للتجمهر والاكتظاظ.



يذكر، أن السوق الشرقي لبيع الخضار والمواد الغذائية، شهد حركة نشطة في التسوق، يوم أمس السبت، رغم حالة تقييد حركة المواطنين، حسب فيديوهات، تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.