البنكان الوطني والإسلامي يساندان الحكومة بالتبرع بمليوني شيكل لمواجهة تداعيات (كورونا)





وبموجب هذا التبرع، سيتعاون البنكان مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية الفلسطينيتين؛ لمواجهة تداعيات الأزمة بالمساهمة في التخفيف من آثارها المرتبطة بالجانب الصحي والإنساني للعائلات المحتاجة والمتضررة، التي تعطلت أعمالها وتوقف دخلها، جراء المحنة التي يشهدها الوطن.



واعتبر البنكان هذه الخطوة، جزءاً من مسؤوليتهما الوطنية والاجتماعية، لمؤازرة الشعب الفلسطيني في هذه الأزمة، ومساندة لتوجهات الحكومة الفلسطينية، وإدارتها الرشيدة؛ للسيطرة على هذا الوباء وتداعياته، معتبرين أن تكاتف الجهود في الوقت الحالي، هو ما تحتاجه فلسطين؛ للخروج من هذه الأزمة بأقل أضرار ممكنة.

رام الله - دنيا الوطنأعلن مجلسا إدارة البنك الوطني، والبنك الإسلامي الفلسطيني اليوم، عن مساندتهما للحكومة الفلسطينية في ظل أزمة انتشار فيروس (كوفيد- 19) المعروف بـ (كورونا)، من خلال تبرع مشترك تبلغ قيمته 2 مليون شيكل.