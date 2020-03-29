الاقتصاد تُغلق مشغل خياطة يُصنّع كمامات مخالفة وتحيل خمسة مشغلين للنيابة بالخليل



يذكر، أن الوزارة، دعت أصحاب مشاغل الخياطة، التي تود إنتاح الكمامات والملابس الواقية، مراجعة مديرية الوزارة كل في محافظته أو مؤسسة المواصفات والمقاييس للحصول على التراخيص اللازمة، وإجراءات الإنتاج، وحذرت الوزارة، أصحاب المشاغل، من العمل بدون تصويب أوضاعها، تحت طائلة المسؤولية القانونية.







رام الله - دنيا الوطنأغلقت وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة الخليل، اليوم الأحد، بالتعاون مع جهاز الأمن الوقائي، والضابطة الجمركية، أثناء جولة مشتركة، مشغلاً للخياطة في مدينة الخليل، غير مرخص، ويعمل على صناعة كمامات مخالفة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.وبين مدير المديرية في محافظة الخليل، ماهر القيسي، "أن الكمامات التي ينتجها المشغل، رسبت في الفحص المخبري، الأمر الذي يشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك، لافتاً إلى أنها أحالت خمسة مشغلين في مجال الخياطة المخالفة للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، والتي سبق وتم إغلاقها مطلع الأسبوع الماضي.