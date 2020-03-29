الاحتلال يُعلن اعتقال فلسطينيين اثنين عبرا السياج الحدودي من جنوب القطاع





ونشر موقع ( حدشوت بتاخون سدي) الإسرائيلي: الجيش اعتقل في وقت سابق فلسطينيين اثنين، عبروا السياج الحدودي من جنوب قطاع غزة، نحو الداخل، لم يتم ضبط أسلحة معهما، وبعد التحقيق أعيدا إلى قطاع غزة.





وأفادت مصادر محلية، أن قوات الضبط الميداني الفلسطينية، اعتقلت الشخصين بعد الإفراج عنهما، من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بعد تسللهما من شرق مدينة رفح، وقد تم تحويلهما للحجر الصحي.





رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن اعتقال فلسطينيين اثنين، عبرا السياج الحدودي من جنوب قطاع غزة.