مجدلاني يتسلم شيكاً رمزياً من الأعمال الخيرية الإماراتيه بقيمة 800 ألف شيكل











رام الله - دنيا الوطنثمن وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، التدخلات السريعة والعاجلة، التي تقوم بها هيئة الأعمال الإماراتية في دولة فلسطين، مشيداً بجهود مفوضها العام إبراهيم الراشد، وطاقم العاملين، مع وزارة التنمية الاجتماعية.وأشار مجدلاني خلال تسلّم شيك رمزي لصالح الأيتام في مدينة رام الله والبيرة، بقيمة 800 ألف شيكل، إلى أنه يستفيد منه نحو 1030 يتماً، وذلك في مقر الوزارة ظهر اليوم من مفوض عام هيئة الأعمال الخيرية في فلسطين، إبراهيم الراشد، بحضور وكيل الوزارة داوود الديك، ويأتي ذلك بإطار خطة الطوارئ والتعاون المشترك بين وزارة التنمية الاجتماعية، وهيئة الأعمال الخيرية الإماراتية، وهو الثاني من قبل هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية، التي صرفت قبل أيام حوالي 700 ألف شيكل، لصالح الأيتام في محافظة بيت لحم.وقال مجدلاني: "يأتي هذا التدخل لدعم صمود الأطفال الأيتام في ظل الأوضاع السائدة، جراء وباء (كورونا)، بما يساعدها على مواجهة ظروف الحياة الصعبة، ويسهم في توفير سبل العيش الكريم، وتحديداً بظل حالة الطوارئ التي تمر بها دولة فلسطين".وأشاد بالاستجابة العاجلة لهيئة الأعمال، وتعاونها المستمر مع وزارة التنمية الاجتماعية، وأن هذا الدعم المتواصل، يسهم في التخفيف من معاناة الشرائح المجتمعية المستهدفة، مشدداً على أهمية التعاون، والعمل من أجل رعاية الأيتام.بدوره، أشار الراشد إلى أن هيئة الأعمال الخيرية، تعتبر أكبر كافل لأيتام فلسطين، حيث تكفل أكثر من 23 ألف يتيم من كافة المحافظات، معبراً عن اعتزازه بالتعاون الوثيق والشراكة المتميزة ما بين هيئة الأعمال الخيرية، ووزارة التنمية الاجتماعية، والتي تؤكد هذه العلاقة على مصداقية وشفافية الوزارة، ودورها في خدمة الفئات الاجتماعية.وأكد أن الهيئة، تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، الذي هو بحاجة لتظافر كافة الجهود في هذه الظروف الصعبة.