إصابة صياد برصاص بحرية الاحتلال قبالة بحر غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب صياد بجروح، اليوم الأحد، برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي، قبالة شاطئ بحر منطقة السودانية، شمال غرب مدينة غزة.



وأفادت الوكالة الفلسطينية الرسمية، بإصابة صياد برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط، أطلقها عليه جنود بحرية الاحتلال، أثناء ممارسته مهنة الصيد في بحر منطقة السودانية، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحالته وصفت ما بين متوسطة إلى طفيفة.



وتتعمد زوارق بحرية الاحتلال، بشكل يومي، إطلاق النار على الصيادين، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد في بحر غزة.