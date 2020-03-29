وفاة معلمة يرفع عدد ضحايا حريق النصيرات إلى 25

توفيت المواطنة، فاتن يوسف أبو معلّا، اليوم الأحد، متأثرة بجروحها، التي أصيبت بها إثر حادثة الحريق التي وقعت في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مطلع الشهر الجاري، وبذلك يرتفع عدد الضحايا إلى 25 مواطناً.



وبحسب مصادر محلية، تعمل المواطن معلمة في إحدى المدارس الحكومية، وأصيبت بحروق شديدة، خلال الحريق، ما استدعى وضعها في العناية الفائقة، قبل أن يعلن عن وفاتها.



كما توفي، أحمد صبري صالحة (29 عامًا) صباح اليوم، متأثراً بإصابته بحريق النصيرات، الذي اندلع قبل شهرٍ في سوق النصيرات، وسط القطاع.



وكان حريق في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، اندلع بداية الشهر الجاري، وأودى على الفور بحياة 12 مواطناً بينهم (4 أطفال و3 سيدات)، كما أدى إلى إصابة 56 مواطناً بجروح مختلفة منهم (35 إصابة بين طفيفة ومتوسطة، و14 إصابة حرجة و8 إصابات خطيرة).



وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إن الحريق "ناجم عن تسرب للغاز داخل أحد المخابز، تلاه انفجار لعدد من أسطوانات الغاز، وامتد إلى المرافق والمحلات الملاصقة".

رام الله - دنيا الوطن