صور: الأجهزة الأمنية الفلسطينية تحرس مداخل نابلس للحد من حركة المواطنين















رام الله - دنيا الوطنتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، صوراً ترصد مجموعة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، تحرس مداخل مدينة نابلس؛ للحد من حركة المواطنين.ويحرس أفراد من الأجهزة الأمنية الفلسطينية مداخل المدينة، كإجراء وقائي؛ للحد من انتشار فيروس (كورونا)، في الضفة الغربية.وكان أصدر رئيس الوزراء الفلسطينى، محمد اشتية، قراراً بمنع خروج سكان الضفة الغربية من بيوتهم تطبيقاً للحجر الإلزامى لمدة 14 يوماً، اعتبارا من يوم الأحد الماضي، داعياً المواطنين إلى البقاء فى منازلهم.واستثنى القرار المرافق الصحية، والطواقم الطبية، والصيدليات، والمخابز، ومحلات البقالة.فيما كشف الدكتور اشتية، ظهر اليوم، عن ارتفاع عدد الأصابات بفيروس (كورونا) في فلسطين إلى 106 حالات، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن الحكومة بحاجة إلى مبلغ 120 مليون دولار؛ لمواجهة وباء (كورونا)، لافتاً في الوقت ذاته، إلى أن هناك تقديرات بوجود 12 حالة إصابة بـ (كورونا) في القدس، تعالج في المستشفيات الإسرائيلية.