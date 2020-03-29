العلاقات الدولية يثني على رسالة نواب أمريكيين طالبوا بمساعدة الفلسطينيين

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رام الله - دنيا الوطن

رحب "مجلس العلاقات الدولية- فلسطين" على ما قام به نواب أمريكيون من مراسلة الإدارة الأميركية؛ لمطالبتها بمساعدة الفلسطينيين في التصدي لفيروس (كورونا).



وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الأحد، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه: "نقدر عاليًا خطوة النواب الثمانية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ورفضهم ربط المساعدات الإنسانية بالمواقف السياسية، ونقدر فيهم هذه المشاعر الإنسانية الجياشة، ولا سيما الإشارة إلى الظروف المأساوية، التي يعيشها قطاع غزة، بسبب الحصار الإسرائيلي لحوالي 14 عاماً".



وأكد المجلس في بيانه، أن هذه الخطوة مهمة أيضاً من حيث التوقيت، حيث إننا أمام إدارة أمريكية متطرفة يتطابق موقفها مع حكومة إسرائيلية عنصرية، تسعى بكل السبل لتصفية القضية الفلسطينية، وشطب حقوق الفلسطينيين.



وطالب المجلس في ختام بيانه، بقية أعضاء الكونغرس، بتأييد هذه الرسالة، والضغط على الإدارة الأمريكية؛ لاستئناف مخصصات (أونروا) والتوقف عن أي خطوات من شأنها تعزيز الاحتلال، وسلب حقوق الفلسطينيين.



وكان ثمانيةُ نواب في مجلس الشيوخ الأمريكي، قد ناشدوا الإدارة الأمريكية؛ لتقديم مساعدات للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، لمساعدتهم في التغلب على جائحة فيروس (كورونا).