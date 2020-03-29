القواسمي: تفشي فيروس (كورونا) كشف مدى العنصرية في إسرائيل



ومن جانب آخر قال القواسمي: "إن الممارسات اللاأخلاقية واللاإنسانية التي تمارسها إسرائيل بحق عمالنا الفلسطينيين من خلال عدم وجود الحد الأدنى للسلامة الصحية والفحوصات اللازمه من فيروس (كورونا)، ورمي بعض العمال على قارعة الطريق؛ لشكوكهم بإصابتهم، يوضح حجم العنصرية الإسرائيلية

المتفشية بين جنوده ومستعمريه، وحكومة الاحتلال".

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المجلس الثوري لحركة (فتح) والمتحدث باسمها، أسامة القواسمي: "إن إسرائيل ومستعمريها، يمارسون أبشع السياسات العنصرية والإرهابية، ضد الشعب الفلسطيني في ظل انتشار مرض كورونا".وأوضح القواسمي، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن حكومة الاحتلال، تمارس الاعتقال والهدم ومصادرة الأرض وسرقة مقدرات شعبنا، وقد تم توثيق مشاهدة جنود الاحتلال والمستعمرين وهم يلوثون الممتلكات الفلسطينية في العديد من المناطق الفلسطينية؛ لنشر فيروس (كورونا) بين أبناء شعبنا، في دلالات واضحة، تؤكد حجم العنصرية المتفشبة في إسرائيل.