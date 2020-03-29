المالكي: متضامنون مع شعب إسبانيا بمواجهته لفيروس (كورونا)





واستغل المالكي الفرصة، لنقل تضامن القيادة، والشعب الفلسطيني مع شعب إسبانيا وقيادتها بمواجهتها لفيروس (كورونا) وتعاطف الشعب الفلسطيني مع الازدياد الكبير لضحايا الفيروس، ما بين وفيات ومصابين، حيث تعتبر أسبانيا من أكبر دول العالم التي ضربها فيروس (كورونا) وأحدث آلاف الوفيات والإصابات.



بدورها، شكرت الوزيرة غونساليس لايا الوزير المالكي على هذه اللفتة، وأكدت هي الأخيرة وباسم شعب إسبانيا التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في مواجهة جائحة (كورونا)، وأنها سعت من خلال الاتحاد الأوروبي، لتوفير حزم مساعدات مالية وطبية واجتماعية لدول جنوب المتوسط، بما فيها فلسطين، وتأمل أن يصل فلسطين هذه المساعدات، كي تتمكن من مواجهة الفيروس كما أكدت إنه ورغم الوضع الخطير، الذي تواجهه إسبانيا إلا أنها تفكر بشركائها في الجنوب، وعليه تم تعديل أولويات المساعدات الإسبانية؛ لتعكس اهتمامات إسبانيا الحالية، ورغبتها في تسريع وتيرة تقديم مساعداتها، بما يشمل دولة فلسطين.



بدوره، شكر المالكي، نظيرته الإسبانية على هذا الاهتمام بدول الجنوب، وجهودها مع الاتحاد الأوروبي، لدعم هذه الدول، بالإضافة إلى الاهتمام الذي أولته، لتعديل أولويات المساعدات في الخارجية الإسبانية، بما يشمل فلسطين.





واتفق الوزيران على مواصلة الاتصال بينهما؛ لاستكمال هذا التنسيق والتعاون في مرحلة تفشي فيروس (كورونا).

رام الله - دنيا الوطنأجرى وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، اتصالاً هاتفياً مع نظيرته الإسبانية، اراتشا غونساليس لايا، للتأكيد على العلاقات الثنائية المميزة بين مملكة إسبانيا، ودولة فلسطين، بالرغم من ظروف فيروس (كورونا).