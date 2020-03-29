شؤون فلسطينية

الرئاسة الفلسطينية تُؤكد وقوفها إلى جانب السعودية في مواجهة الاعتداءات الصاروخية

الرئاسة الفلسطينية تُؤكد وقوفها إلى جانب السعودية في مواجهة الاعتداءات الصاروخية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، الهجمات الصاروخية، التي تعرضت لها مساء يوم أمس، أراضي المملكة العربية السعودية.

وأكدت الرئاسة في بيان لها نقلته (الوكالة الفلسطينية الرسمية)، وقوف القيادة الفلسطينية، وشعبها، إلى جانب المملكة العربية السعودية، في مواجهة هذه الاعتداءات التي تتعرض لها، ودعمها الكامل، لكل الإجراءات السعودية، الهادفة للدفاع عن أراضيها وأمنها واستقرارها وحماية شعبها.

وقد أعلن المتحدث الرسمي، باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، اعترضت ودمرت عند الساعة (23:23) من مساء السبت (28 مارس 2020م) صاروخين بالستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية من (صنعاء) و(صعدة) باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

وأوضح العقيد المالكي، أن الصاروخين البالستيين، تم إطلاقهما باتجاه مدينة الرياض، ومدينة جازان، ولا توجد خسائر بالأرواح حتى إصدار هذا البيان، وقد تسبب اعتراض الصاروخين بسقوط بعض الشظايا، نتيجة عملية التدمير للصاروخين على بعض الأحياء السكنية بمدينة الرياض ومدينة جازان.

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