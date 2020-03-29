الكشف عن موعد صرف مخصصات شهداء وجرحى مسيرات العودة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة المالية بقطاع غزة، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، بغزة، اليوم الأحد، عن صرف مساعدات جرحى وشهداء مسيرات العودة عن شهر 3/2020.



وكشفت المالية وفق وكالة (الرأي) الحكومية، أن صرف مساعدات جرحى وشهداء مسيرات العودة، يوم غدٍ الاثنين، الموافق 30/3/2020.



وأشارت إلى أن عملية الصرف، ستتم في كافة فروع بنك البريد، وذلك حسب الأحرف الأبجدية، التي سيعلن عنها بنك البريد، مع الالتزام بالتعليمات والإجراءات الصادرة من بنك البريد، بخصوص موعد وآلية الصرف.