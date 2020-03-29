الخضري: على العالم إحداث تغيير حقيقي بمواقفه تجاه إنهاء الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

أكد النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أنه في ذكرى يوم الأرض، يجدد الفلسطينيون تمسكهم بأرضهم ومقدساتهم، ورفض استمرار الاحتلال الإسرائيلي بالسيطرة على أراضيهم، ورفض الاستيطان وجدار الفصل العنصري، وحصار غزة، ومحاولات تهويد القدس، " فالأرض لنا، والقدس لنا، وكل ما يقوم به الاحتلال باطل".



وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الأحد 29/3/2020 على أن على العالم في ظل ما يعيشه من معاناة وإغلاق جراء وباء (كورونا) وهي حياة الفلسطينيين منذ عشرات السنين، بأن يحدث تغييراً حقيقياً في مواقفه تجاه الاحتلال، وإنقاذ شعبنا، وإغاثة المنكوبين في غزة، والضفة الغربية، والقدس والخارج.



وقال الخضري: "تأتي هذه الذكرى؛ لنجدد التأكيد على أن (صفقة ترامب) سقطت وفشلت، وأن الفلسطيني متمسك بأرضه ومقدساته، وأنها حق فلسطيني لن يتخلى عنه".



وأكد أنه في يوم الأرض، يجب أن يتجمع الكل الفلسطيني، تحت راية واحدة، وهي علم فلسطين، ووضع الخلافات جانباً، ونبذ الانقسام.



وقال: "هو يوم دافع لوحدة وطنية، تتجسد واقعاً عملياً، كي نقيم دولتنا الفلسطينية، وعاصمتها القدس، وأن نقدم لشعبنا ما يستحقه من حياة كريمة، وقدرة على مواجهة التحديات والصعاب، خاصة الآثار الاقتصادية والصحية الخطيرة، جراء وباء كورونا".



وأضاف الخضري، "لعل العالم بدأ يُدرك ماذا يعني حظر التجول الذي عاشه الشعب الفلسطيني عشرات السنين، ومعنى الحصار والإغلاق، ومنع السفر للمواطنين"، مشيراً إلى أنه في غزة آلاف الشبان والرجال والنساء، الذين لم يصلوا أرضهم في الضفة الغربية والقدس المحتلة.