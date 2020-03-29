تنمية رام الله تُجهز طروداً غذائية للأسر الأشد فقراً



















رام الله - دنيا الوطنبدأت مديرية التنمية الاجتماعية في مدينة رام الله والبيرة، وفريقمتطوعي الوزارة (همة)، بتجهيز الطرود الغذائية وعملية استهداف الأسر الأشد فقراً، وذات الوضع الصعب بالمحافظة.وقال مدير المديرية، عماد عمران ، التنمية اليوم، بدأت بتجهيز الطرود الغذائية، وستعمل على تقديم التدخلات العاجلة للأسر ذات الاحتياج الصعب، مشيراً إلى أن المرحلة تتطلب التكاتف الاجتماعي، نظراً للظرف الصعب، الذي تمر به البلاد.وتابع عمران نحشد كافة الطاقات، ونتواصل مع أصحاب الخير، والشركاء الاجتماعيين من المجتمع المحلي، من أجل تجهيز المواد الغذائية، والتعامل بشكل فوري مع الاحتياجات.كما ثمن جهود فريق متطوعي الوزارة، الذين يبذلوا كل الجهد من أجل حملة المديرية، وبالوصول للفئات المستهدفة.ومن جهة أخرى، مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة الخليل وثمرة الخير، توزع طروداً غذائية، حيث استهدفت تفوح وبيت كاحل، بنحو 200 طرد، للمستفدين من قوائم المديرية، بالإضافة لتأمين طرود غذائية لمستفيدي البلدة القديمة، كما وعملت مع بلدية سعير؛ لتأمين خدمات شحن الكهرباء لـ٣٤٠ مستفيداً في منطقة سعير.وقال مدير عام مديرية الخليل، خال اطميزي، مازلنا نعمل مع كافة الشركاء، من أجل تأمين ما نستطيع ووفق الإمكانيات للمستفيدين من برامج الوزارة، ونثمن التعاون المستمر مع ثمرة الخير، إيماناً بمبدأ المسؤولية المجتمعية.