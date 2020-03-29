شؤون فلسطينية

تنمية رام الله تُجهز طروداً غذائية للأسر الأشد فقراً

تنمية رام الله تُجهز طروداً غذائية للأسر الأشد فقراً
رام الله - دنيا الوطن
بدأت مديرية التنمية الاجتماعية في مدينة رام الله والبيرة، وفريق
متطوعي الوزارة (همة)، بتجهيز الطرود الغذائية وعملية استهداف الأسر الأشد فقراً، وذات الوضع الصعب بالمحافظة.

وقال مدير المديرية، عماد عمران ، التنمية اليوم، بدأت بتجهيز الطرود الغذائية، وستعمل على تقديم التدخلات العاجلة للأسر ذات الاحتياج الصعب، مشيراً إلى أن المرحلة تتطلب التكاتف الاجتماعي، نظراً للظرف الصعب، الذي تمر به البلاد.

وتابع عمران نحشد كافة الطاقات، ونتواصل مع أصحاب الخير، والشركاء الاجتماعيين من المجتمع المحلي، من أجل تجهيز المواد الغذائية، والتعامل بشكل فوري مع الاحتياجات.

كما ثمن جهود فريق متطوعي الوزارة، الذين يبذلوا كل الجهد من أجل حملة المديرية، وبالوصول للفئات المستهدفة.

ومن جهة أخرى، مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة الخليل وثمرة الخير، توزع طروداً غذائية، حيث استهدفت تفوح وبيت كاحل، بنحو 200 طرد، للمستفدين من قوائم المديرية، بالإضافة لتأمين طرود غذائية لمستفيدي البلدة القديمة، كما وعملت مع بلدية سعير؛ لتأمين خدمات شحن الكهرباء لـ٣٤٠ مستفيداً في منطقة سعير.

وقال مدير عام مديرية الخليل، خال اطميزي، مازلنا نعمل مع كافة الشركاء، من أجل تأمين ما نستطيع ووفق الإمكانيات للمستفيدين من برامج الوزارة، ونثمن التعاون المستمر مع ثمرة الخير، إيماناً بمبدأ المسؤولية المجتمعية.








أخبار ذات صلة

الكشف عن موعد صرف مخصصات شهداء وجرحى مسيرات العودة

الكشف عن موعد صرف مخصصات شهداء وجرحى مسيرات العودة

الشرطة تقبض على 20 شخصاً يلعبون (الشدة) داخل صالون حلاقة برام الله

الشرطة تقبض على 20 شخصاً يلعبون (الشدة) داخل صالون حلاقة برام الله

أبو هولي: ثبات شعبنا على أرضه سيقطع الطريق أمام مخططات الاحتلال لإنهائه

أبو هولي: ثبات شعبنا على أرضه سيقطع الطريق أمام مخططات الاحتلال لإنهائه

شمالي: قلقون من وصول كورونا لغزة &#34;الضعيفة&#34;.. والسيناريو الأسوأ انتشاره مع الإغلاق التام

شمالي: قلقون من وصول كورونا لغزة "الضعيفة".. والسيناريو الأسوأ انتشاره مع الإغلاق التام

اشتية: سنَدفع رواتب الموظفين كاملة هذا الشهر وسنُلغي التقاعد المالي

اشتية: سنَدفع رواتب الموظفين كاملة هذا الشهر وسنُلغي التقاعد المالي

تَعرّف على توزيع إصابات فيروس (كورونا) في المحافظات الفلسطينية

تَعرّف على توزيع إصابات فيروس (كورونا) في المحافظات الفلسطينية

مزهر: قيم الإنسانية تنتصر على التوحش الإمبريالي الرأسمالي الليبرالي

مزهر: قيم الإنسانية تنتصر على التوحش الإمبريالي الرأسمالي الليبرالي

عوض تستعرض الذكرى السنوية 44 ليوم الأرض بالأرقام والإحصائيات

عوض تستعرض الذكرى السنوية 44 ليوم الأرض بالأرقام والإحصائيات

التعليقات

الدنيا حكايات

بشار المصري نموذجاً

بشار المصري نموذجاً

شؤون فلسطينية

تنمية رام الله تُجهز طروداً غذائية للأسر الأشد فقراً

تنمية رام الله تُجهز طروداً غذائية للأسر الأشد فقراً

أبو هولي: ثبات شعبنا على أرضه سيقطع الطريق أمام مخططات الاحتلال لإنهائه

أبو هولي: ثبات شعبنا على أرضه سيقطع الطريق أمام مخططات الاحتلال لإنهائه

مزهر: قيم الإنسانية تنتصر على التوحش الإمبريالي الرأسمالي الليبرالي

مزهر: قيم الإنسانية تنتصر على التوحش الإمبريالي الرأسمالي الليبرالي

عوض تستعرض الذكرى السنوية 44 ليوم الأرض بالأرقام والإحصائيات

عوض تستعرض الذكرى السنوية 44 ليوم الأرض بالأرقام والإحصائيات

ظهر اليوم.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الفلسطيني حول (كورونا)

ظهر اليوم.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الفلسطيني حول (كورونا)

حسين الشيخ: حملة صامتة في كل العالم لجلب عينات فحص ‎(كورونا) لفلسطين

حسين الشيخ: حملة صامتة في كل العالم لجلب عينات فحص ‎(كورونا) لفلسطين

الطقس: غائم جزئياً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة

الطقس: غائم جزئياً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة

تراجع الدولار مقابل الشيكل

تراجع الدولار مقابل الشيكل

منوعات

شاهد: هنا الزاهد هل تصبح أول المستفيدين من فيروس كورونا؟

شاهد: هنا الزاهد هل تصبح أول المستفيدين من فيروس كورونا؟

شاهد: &#34;نيللي كريم&#34; تَقبل تحدِّي أكرم حسني على (تيك توك) بفيديو كوميدي

شاهد: "نيللي كريم" تَقبل تحدِّي أكرم حسني على (تيك توك) بفيديو كوميدي

صور: فنانات بالبيجامات بسبب (الحجر المنزلي)

صور: فنانات بالبيجامات بسبب (الحجر المنزلي)

شاهد.. فيفي عبده غاضبة: &#34;انتوا حتموتوا وانا حفضل عايشة&#34;

شاهد.. فيفي عبده غاضبة: "انتوا حتموتوا وانا حفضل عايشة"

لقطات من حياة الراحل جورج سيدهم.. تسمم وعروض بالسجن وكواليس &#34;محسن صميدة&#34;

لقطات من حياة الراحل جورج سيدهم.. تسمم وعروض بالسجن وكواليس "محسن صميدة"

شاهد: لقاء الخميسي ترقص على انغام (Bella)

شاهد: لقاء الخميسي ترقص على انغام (Bella)

شاهد: عراك بالأيدي بين كيم كاردشيان وشقيقتها كورتنى

شاهد: عراك بالأيدي بين كيم كاردشيان وشقيقتها كورتنى

مسلسل كوري تنبأ بـ فيروس كورونا قبل ظهوره بسنة كاملة

مسلسل كوري تنبأ بـ فيروس كورونا قبل ظهوره بسنة كاملة

الكشف عن موعد ومكان جنازة جورج سيدهم

الكشف عن موعد ومكان جنازة جورج سيدهم

شاهد: مقتنيات أحمد زكي في ذكرى وفاته

شاهد: مقتنيات أحمد زكي في ذكرى وفاته

عربي

سفير لندن في بغداد يَرُد على مقتدى الصدر بعد تغريدته عن &#34;المثليين&#34;

سفير لندن في بغداد يَرُد على مقتدى الصدر بعد تغريدته عن "المثليين"

وضع 10 مدن مصرية تحت الحجر الصحي الإلزامي

وضع 10 مدن مصرية تحت الحجر الصحي الإلزامي

هل وقعت اشتباكات بين الجيشين السوري واللبناني؟

هل وقعت اشتباكات بين الجيشين السوري واللبناني؟

مقتل لواء كبير بجيش حفتر خلال اشتباكات مع قوات حكومة الوفاق

مقتل لواء كبير بجيش حفتر خلال اشتباكات مع قوات حكومة الوفاق