الشرطة تقبض على 20 شخصاً يلعبون (الشدة) داخل صالون حلاقة برام الله







رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة، اليوم، القبض على 20 شخصاً بداخل صالون حلاقة في عين مصباح بمدينة رام الله، وذلك لعدم التزامهم بالإغلاق، وعدم التجوال، الذي تفرضه حالة الطوارئ في فلسطين؛ لكبح جماح انتشار فيروس (كورونا).وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه تم إلقاء القبض على الأشخاص، وهم داخل صالون الحلاقة، يلعبون لعبة الورق (الشدة) بداخله، ومن بينهم أربعة تحت السن القانونية، تم تحويلهم لشرطة الأحداث، وقد تم التحفظ على بقية الأشخاص بتهمة مخالفة التدابير الوقائية والاحترازية لحصر انتشار الأمراض، حسب المادة 81 من قانون الصحة، وذلك تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة؛ لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.