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إسرائيل: إرتفاع الوفيات لـ 13.. والإغلاق الكلي سيكلف 240 مليار شيكل.. ويرفضون الحجر

إسرائيل: إرتفاع الوفيات لـ 13.. والإغلاق الكلي سيكلف 240 مليار شيكل.. ويرفضون الحجر
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 3865 بعد تشخيص حالات جديدة، بينهم 66 بحالة خطيرة.

فيما كشفت صحيفة (معاريف) عن ارتفاع عدد الوفيات من (كورونا) في إسرائيل إلى 13، بعدما أفاد المركز الطبي (شعاري تصديك) عن وفاة إسرائيلي (92 عاماً).

الإسرائيليون يواصلون انتهاك التعليمات 

يواصل الإسرائيليون انتهاك ومخالفة تعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية، بمنع التجمعات والحد من الأنشطة التجارية للتقليل من الإصابات بفيروس (كورونا). 

وذكر موقع (والا) بأن المئات من اليهود المطترفين الأرثوذكس، شاركوا الليلة الماضية في جنازة ببني باراك، مخالفين التعليمات للحد من الفيروس. 

وقال وزير الداخلية، جلعاد أردان اليوم الأحد: إن التجمع في جنازة الليلة الماضية في بني براك، هو حدث خطير، ويهدد الحياة، ويضر الجمهور مع تفشي وباء (كورونا). 

الإغلاق الكلي سيكلف 240 مليار شيكل

يبدو أنه لا مفر من الإغلاق الكامل في إسرائيل، وتشديد الإجراءات من قبل الحكومة الإسرائيلية، والتي تدرس فرضها على البلاد من أجل عدم تفشي وباء (كورونا). 

وستؤدي عملية الإغلاق إلى المزيد من فرض القيود على الإسرائيليين، وتشير التقديرات، حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن القيود الجديدة، ستدخل حيز التنفيذ غداً الاثنين، بعد أن تُصادق عليها الحكومة في اجتماع اليوم.

عملية الإغلاق، حسب ما قالت (يديعوت أحرونوت) قد تكلف الاقتصاد الإسرائيلي خسائر تفوق 240 مليار شيكل، إذا ما فرضت لمدة 3 أشهر من أجل القضاء على الوباء، وإن الإغلاق الكلي لمدة 12 أسبوعاً، سيحدث تأثيراً بنسبة 17.7% على الناتج المحلي الإجمالي. 

وتستعد وزارة المالية الإسرائيلية، لتقليص حجم النشاط الاقتصادي إلى 20%، بدلاً من 30%، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد العاطلين عن العمل.

ارتفاع البطالة

ارتفع معدل البطالة في إسرائيل إلى 22.15٪ بسبب أزمة فيروس (كورونا) وإرشادات وزارة الصحة لمنع تفشيه، وفق ما أفادت دائرة التوظيف في البلاد صباح اليوم (الأحد). 

وحسب (القناة 7) الإسرائيلية، أوضحت أنه اعتباراً من بداية شهر آذار/ مارس، تم تسجيل 764165 باحث عن عمل جديد في إسرائيل، بعد أن ذهب 90٪ منهم في إجازة غير مدفوعة الأجر. 

وأضافت: "غطينا في 7 مجموعات تفاصيل 734049 شخصاً يريدون العمل".

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