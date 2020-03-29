شؤون فلسطينية

شمالي: قلقون من وصول كورونا لغزة "الضعيفة".. والسيناريو الأسوأ انتشاره مع الإغلاق التام

شمالي: قلقون من وصول كورونا لغزة "الضعيفة".. والسيناريو الأسوأ انتشاره مع الإغلاق التام
ماتياس شمالي مدير عمليات (أونروا) في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعرب ماتياس شمالي، مدير عمليات (أونروا) في قطاع غزة، عن تخوفه من وصول وباء (كورونا) إلى القطاع في ظل حالة الضعف التي تعيشها، ونقص الإمكانيات بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليها منذ 14 عاماً.

وقال شمالي خلال تقرير تلفزيوني مطول بثته قناة (سكاي نيوز عربية): "قلقون جداً من انتشار الفيروس في ظل حالة الضعف، ستكون إدارة الأزمة صعبة جداً".

ودعا شمالي إلى  رفع الحصار عن غزة، وقال "إننا بحاجة
 للمواد.. أجهزة التنفس ومعدات أخرى.. معدات الحماية".

وأضاف: "من غير المنطقي، أن نفكر أن مكاناً كغزة يمكن قطعه عن العالم، وهذا يحمل الكل بمن فيهم الناس في غزة المسؤولية لتفادي انتشار الفيروس، والسيناريو الأسوأ، هو انتشار الفيروس مع الإغلاق التام".

وتابع: " بالنسبة للعديد من الناس في غزة، تعتبر غير صالحة للعيش بالفعل منذ مدة طويلة، الناس ليس لديهم وظائف، ليس لديهم سبل للحياة أو الحصول على الدواء، والذين يعتمدون في غذائهم على المساعدات الدولية و(أونروا)، بسبب هذا كله غزة غير قابلة للحياة".

وأردف شمالي: "ما أُخبرت به أنه من بين كل 100 شخص مُصاب هناك 20 يحتاجون للمستشفى، و5 من هؤلاء الـ 20 يحتاجون عناية مكثفة، الآن يمكنك حسابها؛ إذا كان هناك 60 سريراً مجهزاً بأجهزة تنفس، ونحن في حالة انتشار للوباء، وكان هناك أكثر من 1000 مصاب محتاج للعناية المكثفة، فإننا سنكون في مشكلة".

وحول تحويل بعض مدارس الوكالة لمقرات لتقديم الرعاية الطبية للاجئين، أشار شمالي إلى أن المدارس هي المتاحة حالياً، وهي ليست مواقع مثالية لتكون مراكز صحية، لكنها الخيار الأفضل لتزويد الناس بالرعاية الصحية الأولية للإنفلونزا، وأمراض الجهاز التنفسي.

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