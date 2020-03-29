شؤون فلسطينية

اشتية: سنَدفع رواتب الموظفين كاملة هذا الشهر وسنُلغي التقاعد المالي

اشتية: سنَدفع رواتب الموظفين كاملة هذا الشهر وسنُلغي التقاعد المالي
الدكتور محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، أنه سيتم دفع رواتب الموظفين كاملة لهذا الشهر، لافتاً إلى أن عملية الصرف ستتم على سبعة أيام، منعاً للازدحام على البنوك، موضحاً في الوقت ذاته، أن إيرادات الحكومة، ستنخفض إلى أكثر من 50% والمساعدات الدولية، ستتراجع.

وأوضح اشتية في مؤتمر صحفي، عقده اليوم الأحد، في مدينة رام الله، أن اليوم الأول من عملية الصرف، سيخصص لموظفي وزارة الصحة، واليوم الثاني لرجال أجهزة السلطة الأمنية والعسكرية، واليوم الثالث لعوائل الأسرى والشهداء، واليوم الرابع للشؤون الاجتماعية، واليوم الخامس لموظفي وزارة التربية والتعليم، واليوم السادس لباقي موظفي الوزارات، واليوم السابع للمسؤولين وكبار الدولة والوزراء.

وأشار اشتية في المؤتمر، إلى أنه بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، فقد تم إلغاء التقاعد المالي عن موظفي قطاع غزة، لافتاً إلى أن التقاعد المالي اختياري، ولا يفرض على أحد، ووفق القانون.

وفي السياق، أكد اشتية، أنه سيتم الطلب من البنوك وسلطة النقد، بخفض فائدة القروض على المشاريع الصغيرة؛ لتشجيع الاقتصاد، مطالباً الموظفين بأن يترووا بمصاريفهم، لأنه ليس معروفاً كيف ستكون الأمور في الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن الحكومة، ستعمل بموازنة طوارئ متقشفة.

وفيما يتعلق بالإصابات الناتجة عن فيروس (كورونا)، أكد رئيس الوزراء، أن عدد الإصابات بالفيروس، وصل إلى 106 حالات، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن الحكومة بحاجة إلى مبلغ 120 مليون دولار؛ لمواجهة وباء (كورونا)، لافتاً في الوقت ذاته، إلى أن هناك تقديرات بوجود 12 حالة إصابة بـ (كورونا) في القدس، تعالج في المستشفيات الإسرائيلية.

وقال اشتية: "تلقينا تعهدات من دول عدة منها الصين لإرسال مساعدات في ظل جائحة (كورونا)، كما أننا نبذل جهوداً كبيرة لجلب معدات للفحص من الخارج"، لافتاً إلى أن الحكومة قررت توظيف 51 طبيباً، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن هناك نقصاً في أجهزة التنفس وأنابيب الفحص، حيث إنه خلال يومين، ستصل أدوية من الصين، موضحاً أن المملكة الأردنية، قدمت أدوية تستخدم لعلاج الفيروس، وستصل خلال أيام.

 

أخبار ذات صلة

الكشف عن موعد صرف مخصصات شهداء وجرحى مسيرات العودة

الكشف عن موعد صرف مخصصات شهداء وجرحى مسيرات العودة

تنمية رام الله تُجهز طروداً غذائية للأسر الأشد فقراً

تنمية رام الله تُجهز طروداً غذائية للأسر الأشد فقراً

الشرطة تقبض على 20 شخصاً يلعبون (الشدة) داخل صالون حلاقة برام الله

الشرطة تقبض على 20 شخصاً يلعبون (الشدة) داخل صالون حلاقة برام الله

أبو هولي: ثبات شعبنا على أرضه سيقطع الطريق أمام مخططات الاحتلال لإنهائه

أبو هولي: ثبات شعبنا على أرضه سيقطع الطريق أمام مخططات الاحتلال لإنهائه

شمالي: قلقون من وصول كورونا لغزة &#34;الضعيفة&#34;.. والسيناريو الأسوأ انتشاره مع الإغلاق التام

شمالي: قلقون من وصول كورونا لغزة "الضعيفة".. والسيناريو الأسوأ انتشاره مع الإغلاق التام

تَعرّف على توزيع إصابات فيروس (كورونا) في المحافظات الفلسطينية

تَعرّف على توزيع إصابات فيروس (كورونا) في المحافظات الفلسطينية

مزهر: قيم الإنسانية تنتصر على التوحش الإمبريالي الرأسمالي الليبرالي

مزهر: قيم الإنسانية تنتصر على التوحش الإمبريالي الرأسمالي الليبرالي

عوض تستعرض الذكرى السنوية 44 ليوم الأرض بالأرقام والإحصائيات

عوض تستعرض الذكرى السنوية 44 ليوم الأرض بالأرقام والإحصائيات

التعليقات

الدنيا حكايات

بشار المصري نموذجاً

بشار المصري نموذجاً

شؤون فلسطينية

تنمية رام الله تُجهز طروداً غذائية للأسر الأشد فقراً

تنمية رام الله تُجهز طروداً غذائية للأسر الأشد فقراً

أبو هولي: ثبات شعبنا على أرضه سيقطع الطريق أمام مخططات الاحتلال لإنهائه

أبو هولي: ثبات شعبنا على أرضه سيقطع الطريق أمام مخططات الاحتلال لإنهائه

مزهر: قيم الإنسانية تنتصر على التوحش الإمبريالي الرأسمالي الليبرالي

مزهر: قيم الإنسانية تنتصر على التوحش الإمبريالي الرأسمالي الليبرالي

عوض تستعرض الذكرى السنوية 44 ليوم الأرض بالأرقام والإحصائيات

عوض تستعرض الذكرى السنوية 44 ليوم الأرض بالأرقام والإحصائيات

ظهر اليوم.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الفلسطيني حول (كورونا)

ظهر اليوم.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الفلسطيني حول (كورونا)

حسين الشيخ: حملة صامتة في كل العالم لجلب عينات فحص ‎(كورونا) لفلسطين

حسين الشيخ: حملة صامتة في كل العالم لجلب عينات فحص ‎(كورونا) لفلسطين

الطقس: غائم جزئياً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة

الطقس: غائم جزئياً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة

تراجع الدولار مقابل الشيكل

تراجع الدولار مقابل الشيكل

منوعات

شاهد: هنا الزاهد هل تصبح أول المستفيدين من فيروس كورونا؟

شاهد: هنا الزاهد هل تصبح أول المستفيدين من فيروس كورونا؟

شاهد: &#34;نيللي كريم&#34; تَقبل تحدِّي أكرم حسني على (تيك توك) بفيديو كوميدي

شاهد: "نيللي كريم" تَقبل تحدِّي أكرم حسني على (تيك توك) بفيديو كوميدي

صور: فنانات بالبيجامات بسبب (الحجر المنزلي)

صور: فنانات بالبيجامات بسبب (الحجر المنزلي)

شاهد.. فيفي عبده غاضبة: &#34;انتوا حتموتوا وانا حفضل عايشة&#34;

شاهد.. فيفي عبده غاضبة: "انتوا حتموتوا وانا حفضل عايشة"

لقطات من حياة الراحل جورج سيدهم.. تسمم وعروض بالسجن وكواليس &#34;محسن صميدة&#34;

لقطات من حياة الراحل جورج سيدهم.. تسمم وعروض بالسجن وكواليس "محسن صميدة"

شاهد: لقاء الخميسي ترقص على انغام (Bella)

شاهد: لقاء الخميسي ترقص على انغام (Bella)

شاهد: عراك بالأيدي بين كيم كاردشيان وشقيقتها كورتنى

شاهد: عراك بالأيدي بين كيم كاردشيان وشقيقتها كورتنى

مسلسل كوري تنبأ بـ فيروس كورونا قبل ظهوره بسنة كاملة

مسلسل كوري تنبأ بـ فيروس كورونا قبل ظهوره بسنة كاملة

الكشف عن موعد ومكان جنازة جورج سيدهم

الكشف عن موعد ومكان جنازة جورج سيدهم

شاهد: مقتنيات أحمد زكي في ذكرى وفاته

شاهد: مقتنيات أحمد زكي في ذكرى وفاته

عربي

سفير لندن في بغداد يَرُد على مقتدى الصدر بعد تغريدته عن &#34;المثليين&#34;

سفير لندن في بغداد يَرُد على مقتدى الصدر بعد تغريدته عن "المثليين"

وضع 10 مدن مصرية تحت الحجر الصحي الإلزامي

وضع 10 مدن مصرية تحت الحجر الصحي الإلزامي

هل وقعت اشتباكات بين الجيشين السوري واللبناني؟

هل وقعت اشتباكات بين الجيشين السوري واللبناني؟

مقتل لواء كبير بجيش حفتر خلال اشتباكات مع قوات حكومة الوفاق

مقتل لواء كبير بجيش حفتر خلال اشتباكات مع قوات حكومة الوفاق