اشتية: سنَدفع رواتب الموظفين كاملة هذا الشهر وسنُلغي التقاعد المالي

أكد الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، أنه سيتم دفع رواتب الموظفين كاملة لهذا الشهر، لافتاً إلى أن عملية الصرف ستتم على سبعة أيام، منعاً للازدحام على البنوك، موضحاً في الوقت ذاته، أن إيرادات الحكومة، ستنخفض إلى أكثر من 50% والمساعدات الدولية، ستتراجع.





وأوضح اشتية في مؤتمر صحفي، عقده اليوم الأحد، في مدينة رام الله، أن اليوم الأول من عملية الصرف، سيخصص لموظفي وزارة الصحة، واليوم الثاني لرجال أجهزة السلطة الأمنية والعسكرية، واليوم الثالث لعوائل الأسرى والشهداء، واليوم الرابع للشؤون الاجتماعية، واليوم الخامس لموظفي وزارة التربية والتعليم، واليوم السادس لباقي موظفي الوزارات، واليوم السابع للمسؤولين وكبار الدولة والوزراء.



وأشار اشتية في المؤتمر، إلى أنه بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، فقد تم إلغاء التقاعد المالي عن موظفي قطاع غزة، لافتاً إلى أن التقاعد المالي اختياري، ولا يفرض على أحد، ووفق القانون.



وفي السياق، أكد اشتية، أنه سيتم الطلب من البنوك وسلطة النقد، بخفض فائدة القروض على المشاريع الصغيرة؛ لتشجيع الاقتصاد، مطالباً الموظفين بأن يترووا بمصاريفهم، لأنه ليس معروفاً كيف ستكون الأمور في الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن الحكومة، ستعمل بموازنة طوارئ متقشفة.



وفيما يتعلق بالإصابات الناتجة عن فيروس (كورونا)، أكد رئيس الوزراء، أن عدد الإصابات بالفيروس، وصل إلى 106 حالات، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن الحكومة بحاجة إلى مبلغ 120 مليون دولار؛ لمواجهة وباء (كورونا)، لافتاً في الوقت ذاته، إلى أن هناك تقديرات بوجود 12 حالة إصابة بـ (كورونا) في القدس، تعالج في المستشفيات الإسرائيلية.



وقال اشتية: "تلقينا تعهدات من دول عدة منها الصين لإرسال مساعدات في ظل جائحة (كورونا)، كما أننا نبذل جهوداً كبيرة لجلب معدات للفحص من الخارج"، لافتاً إلى أن الحكومة قررت توظيف 51 طبيباً، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن هناك نقصاً في أجهزة التنفس وأنابيب الفحص، حيث إنه خلال يومين، ستصل أدوية من الصين، موضحاً أن المملكة الأردنية، قدمت أدوية تستخدم لعلاج الفيروس، وستصل خلال أيام.



وأشار اشتية في المؤتمر، إلى أنه بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، فقد تم إلغاء التقاعد المالي عن موظفي قطاع غزة، لافتاً إلى أن التقاعد المالي اختياري، ولا يفرض على أحد، ووفق القانون.وفي السياق، أكد اشتية، أنه سيتم الطلب من البنوك وسلطة النقد، بخفض فائدة القروض على المشاريع الصغيرة؛ لتشجيع الاقتصاد، مطالباً الموظفين بأن يترووا بمصاريفهم، لأنه ليس معروفاً كيف ستكون الأمور في الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن الحكومة، ستعمل بموازنة طوارئ متقشفة.وفيما يتعلق بالإصابات الناتجة عن فيروس (كورونا)، أكد رئيس الوزراء، أن عدد الإصابات بالفيروس، وصل إلى 106 حالات، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن الحكومة بحاجة إلى مبلغ 120 مليون دولار؛ لمواجهة وباء (كورونا)، لافتاً في الوقت ذاته، إلى أن هناك تقديرات بوجود 12 حالة إصابة بـ (كورونا) في القدس، تعالج في المستشفيات الإسرائيلية.وقال اشتية: "تلقينا تعهدات من دول عدة منها الصين لإرسال مساعدات في ظل جائحة (كورونا)، كما أننا نبذل جهوداً كبيرة لجلب معدات للفحص من الخارج"، لافتاً إلى أن الحكومة قررت توظيف 51 طبيباً، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن هناك نقصاً في أجهزة التنفس وأنابيب الفحص، حيث إنه خلال يومين، ستصل أدوية من الصين، موضحاً أن المملكة الأردنية، قدمت أدوية تستخدم لعلاج الفيروس، وستصل خلال أيام.

رام الله - دنيا الوطن