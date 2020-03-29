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شؤون فلسطينية

تَعرّف على توزيع إصابات فيروس (كورونا) في المحافظات الفلسطينية

تَعرّف على توزيع إصابات فيروس (كورونا) في المحافظات الفلسطينية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، إحصائية فيروس (كورونا) حتى تاريخ 29 آذار/ مارس 2020.

وقالت الوزارة في تصريح مقتضب: إن المصابين عددهم 104 أشخاص، والوفيات واحدة، بينما بلغ عدد المتعافين 18.

وعن توزيع الإصابات في المحافظات، ففي بيت لحم، 46 إصابة، والقدس 32 إصابة، وفي رام الله 11 إصابة.

وفي بقية المحافظات بلغ عدد إصابات قطاع غزة 9 إصابات، ومحافظة نابلس إصابتان، ومثلهما في طولكرم، والخليل وسلفيت إصابة واحدة في كل منهما.

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