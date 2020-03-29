سفير لندن في بغداد يَرُد على مقتدى الصدر بعد تغريدته عن "المثليين"

مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري العراقي

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رام الله - دنيا الوطن

رد السفير البريطاني في بغداد، ستيفن هيكي، على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بعد تغريدة له، ربط فيها فيروس (كورونا) بـ "المثليين".



وأعاد هيكي تغريدة الصدر وكتب عليها: "شكراً للتواصل مع دول على وسائل التواصل الاجتماعي.. نحن بحاجة إلى المزيد من التواصل والتعاون بين البلدان في هذا الوقت الحرج".



وقال هيكي: "لكن المملكة المتحدة، لن تغير قانونها الخاص بالزواج المتساوي، والذي نفخر به.. بدلاً من ذلك، لنعمل معاً على أساس أفضل للنصائح الطبية والعلمية؛ لكسب المعركة ضد كورونا".



وكان مقتدى الصدر، قال في وقت سابق: إن تقنين زواج المثليين تسبب بانتشار فيروس (كورونا).