مزهر: قيم الإنسانية تنتصر على التوحش الإمبريالي الرأسمالي الليبرالي

جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية

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رام الله - دنيا الوطن

أكّد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل مزهر، أنّ "الأزمة التي أصابت العالم، جراء تفشي فيروس (كورونا) أثبتت انتصار قيم الإنسانية على التوحش الإمبريالي الرأسمالي الليبرالي، أحد أسباب معاناة البشرية الدائم".



وقال مزهر في تصريحٍ صحفي، وصل "دنيا الوطن": إن "البشرية تخوض اليوم أكثر الحروب ضراوة وألمًا في الصراع من أجل البقاء، حيث تسببت ممارسات الإمبريالية وشركاتها الكبرى، بتلوث البيئة، وخلق الاحتباس الحراري، فضلاً عن السياسات الليبرالية المتوحشة على حقوق الشعوب عبر الإرهاب العسكري والتدميري والحصار، وصولاً لمحاولات إخضاع حاجات الشعوب الإنسانية والطبية للابتزاز من قبل قوانين العرض والطلب والعصابات، وأجهزة المخابرات العالمية في قضية التعامل مع أزمة تفشي فيروس (كورونا).



وأضاف: "ولكن بالمقابل تتجلى القيم الإنسانية، بأبهى صورها في الموقف، الذي عبّرت عنه عدد من البلدان، وعلى رأسها كوبا في تقديم المساعدة للبلدان المتفشي فيها المرض، وإرسال طواقم طبية عاجلة رغم الحصار والمعاناة"، مُوجهًا تحيّة تقدير إلى كوبا على مبادراتها الإنسانية في إرسال طواقم طبية إلى مناطق مختلفة في العالم، انتصارًا لقيم الثورة الكوبية الإنسانية والأخلاقية.



واعتبر مزهر أنّ "انتصار الصين في التصدي للوباء، وإطلاقها مبادرة لمساعدة بلدان العالم في مواجهة المرض مَثّل درساً إنسانياً وأخلاقياً مهماً، سادت خلاله القيم الإنسانية على سياسة مناعة القطيع، التي اتبعتها بعض البلدان الرأسمالية، خاصة بريطانيا بحق مواطنيها في مواجهة المرض".



كما عبّر مزهر عن تضامن ووقوف الجبهة الكامل مع إيران قيادةً وحكومةً وشعباً، وهي تواجه وتقاوم الحصار "الإجرامي" المفروض عليها، والذي أدى إلى حدوث نقص كبير في الأدوية والمواد الطبية، وساهم في انتشار فيروس (كورونا).



وأكّد مزهر، أنّ "العالم كله يدفع الآن ثمن جرائم هذا التوحش الإمبريالي المجرم، وحتى الشعب الأمريكي نفسه، يتجرع المعاناة بفعل السياسات الأمريكية التي تعلي الشركات، ورأس المال على حساب الإنسان، في الوقت الذي ترفع عدد من دول العالم الحرة وفي مقدمتها كوبا والصين وروسيا، وبعض البلدان شعار القيم الإنسانية، حيث رفضت مقايضة هذه القيم بالدولارات والمليارات التي اعتمدت الاحتكار والتوحش، طريقاً لمراكمة ثرواتها وبسط هيمنتها".



وختم مزهر تصريحه، مؤكدًا أنّ "انتصار البشرية وقيمها في مواجهة الوباء والتوحش الإمبريالي الرأسمالي الليبرالي حتمي".