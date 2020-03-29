دولي

أمريكا تقرر التخلي عن جزء من مرضاها بفيروس (كورونا)

أمريكا تقرر التخلي عن جزء من مرضاها بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وسائل إعلام، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية، قررت التخلي عن جزء من مرضاها بفيروس (كورونا) خوفًا من نفاد المستلزمات الطبية.

ونقلت قناة الجزيرة عن منظمة (برو بابليكا) قولها: إن "ولايات أمريكية، تضع خططًا، تنص على عدم إعطاء الأولوية في العلاج، للأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض".

وأضافت: "وهؤلاء الأشخاص، هم الذين يعانون من التخلف العقلي الشديد، والخرف، حيث من غير المرجح، أن يحصل أولئك على أجهزة التنفس الصناعي".

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