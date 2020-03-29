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شؤون فلسطينية

ظهر اليوم.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الفلسطيني حول (كورونا)

ظهر اليوم.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الفلسطيني حول (كورونا)
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
يعقد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، ظهر اليوم، مؤتمرًا صحفيًا، للحديث حول وباء فيروس (كورونا).

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم: "يعقد رئيس الوزراء، الدكتور محمد اشتية، عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا، يتحدث فيه عن الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة في مواجهة فيروس (كورونا)".

وكان حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة |(فتح)، أن فلسطين تستعد لحملة صامتة بخصوص وباء فيروس (كورونا).

وقال الشيخ في تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر): إنه و‏بتعليمات الرئيس، ورئيس الوزراء، هناك حملة صامتة ومكثفة في كل العالم؛ لجلب عينات فحص ‎(كورونا) لفلسطين أمام النقص الحاد الذي تعاني منه بلادنا.

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