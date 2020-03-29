وضع 10 مدن مصرية تحت الحجر الصحي الإلزامي

الاجتماعي، توفر الاحتياجات المعيشية لهذه الأسر، قائلاً: إن وزارة الداخلية، توفر أيضا الجانب الأمني، وتمنع التحركات.



وخلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت مصر 6 وفيات و40 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)؛ ليرتفع الإجمالي إلى 576 إصابة، توفى منهم 36 وتماثل للشفاء 121.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة المصرية، أن السلطات في البلاد، اتخذت قرارًا بوضع عشر مدن كاملة في العديد من المحافظات المصرية تحت الحجر الصحي الإلزامي؛ بعد ظهور بؤر جديدة.وأوضحت الصحة المصرية، أن العزل للمدينة أو القرية لمدة 14 يوماً حال ظهور عدد من الإصابات المتتالية بفيروس (كورونا)، لافتة إلى أن العزل، يمنع تحول الأمر إلى عدوى مجتمعية أو الامتداد للقرية أو المدينة بالكامل.وأكدت الوزارة، أن كافة أجهزة الدولة، تشترك في هذا العزل بتقليل الزيارات، وضمان بقاء الأفراد في المنزل لمدة 14 يومًا، واتباع الإرشادات الوقائية، مشيرة إلى أن وزارة التضامن