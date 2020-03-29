دولي

فرنسا: الأسبوعان القادمان الأخطر في حرب (كورونا)

فرنسا: الأسبوعان القادمان الأخطر في حرب (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أطلق رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، عدة تحذيرات من أن الأسبوعين المقبلين سيكونان الأصعب في اطار الحرب على فيروس (كورونا) في فرنسا.

وقال فيليب في مؤتمر صحفي: "نخوض معركة ستستغرق وقتا. سيكون أول أسبوعين في أبريل أصعب من الأسبوعين اللذين انتهيا للتو".

ووفق (فرانس برس) فقد تفشى الوباء في شرق فرنسا أول الأمر ولم تعد المستشفيات قادرة على استيعاب حالات الإصابة ثم انتشر في غرب البلاد.

وحذر أطباء في منطقة باريس الكبرى من أن وحدات العناية المركزة لديهم ستمتلئ بانتهاء عطلة نهاية الأسبوع.

وأودى فيروس كورونا بحياة 2314 شخصا في فرنسا بحلول، السبت، وارتفع عدد حالات الإصابة به إلى 37575 حالة وفقا للأرقام الرسمية.

أخبار ذات صلة

نتنياهو وغانتس يتوصلان إلى تفاهمات لتشكيل حكومة وحدة

نتنياهو وغانتس يتوصلان إلى تفاهمات لتشكيل حكومة وحدة

زوجة رئيس وزراء كندا تُعلن شفاءها من (كورونا).. ماذا قالت؟

زوجة رئيس وزراء كندا تُعلن شفاءها من (كورونا).. ماذا قالت؟

الفاتيكان يكشف حالة البابا فرنسيس الصحية.. هل مُصاب بفيروس (كورونا)؟

الفاتيكان يكشف حالة البابا فرنسيس الصحية.. هل مُصاب بفيروس (كورونا)؟

أكثر من ثلثيها في أوروبا.. وفيات (كورونا) في العالم تتجاوز 30 ألفًا

أكثر من ثلثيها في أوروبا.. وفيات (كورونا) في العالم تتجاوز 30 ألفًا

(كورونا) يضرب أمريكا بقوة وعدد الوفيات يتجاز 2000

(كورونا) يضرب أمريكا بقوة وعدد الوفيات يتجاز 2000

نتنياهو وغانتس يقتربان من إعلان الاتفاق بينهما

نتنياهو وغانتس يقتربان من إعلان الاتفاق بينهما

خريطة حرارية تظهر احتمال انتشار أكبر لوباء (كورونا) بأميركا

خريطة حرارية تظهر احتمال انتشار أكبر لوباء (كورونا) بأميركا

الجيش الإسرائيلي يستعد لفرض قيود أكثر صرامة لمواجهة (كورونا)

الجيش الإسرائيلي يستعد لفرض قيود أكثر صرامة لمواجهة (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

بشار المصري نموذجاً

بشار المصري نموذجاً

شؤون فلسطينية

حسين الشيخ: حملة صامتة في كل العالم لجلب عينات فحص ‎(كورونا) لفلسطين

حسين الشيخ: حملة صامتة في كل العالم لجلب عينات فحص ‎(كورونا) لفلسطين

الطقس: غائم جزئياً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة

الطقس: غائم جزئياً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة

تراجع الدولار مقابل الشيكل

تراجع الدولار مقابل الشيكل

ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بفلسطين والإصابات ترتفع لـ 104

ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بفلسطين والإصابات ترتفع لـ 104

مقتل رئيس مجلس قروي النصارية برصاص مجهولين شرقي نابلس

مقتل رئيس مجلس قروي النصارية برصاص مجهولين شرقي نابلس

العثور على جثة حارس سكنات طلبة في جنين والشرطة تباشر التحقيق

العثور على جثة حارس سكنات طلبة في جنين والشرطة تباشر التحقيق

رسالة من الحزب الشيوعي الصيني لـ &#34;حواتمة&#34; رداً على رسالته بشأن (كورونا)

رسالة من الحزب الشيوعي الصيني لـ "حواتمة" رداً على رسالته بشأن (كورونا)

الاحتلال يُطلق قنابل إنارة على حدود غزة بعد اقتراب فلسطيني من السياج

الاحتلال يُطلق قنابل إنارة على حدود غزة بعد اقتراب فلسطيني من السياج

منوعات

شاهد: &#34;نيللي كريم&#34; تَقبل تحدِّي أكرم حسني على (تيك توك) بفيديو كوميدي

شاهد: "نيللي كريم" تَقبل تحدِّي أكرم حسني على (تيك توك) بفيديو كوميدي

صور: فنانات بالبيجامات بسبب (الحجر المنزلي)

صور: فنانات بالبيجامات بسبب (الحجر المنزلي)

شاهد.. فيفي عبده غاضبة: &#34;انتوا حتموتوا وانا حفضل عايشة&#34;

شاهد.. فيفي عبده غاضبة: "انتوا حتموتوا وانا حفضل عايشة"

لقطات من حياة الراحل جورج سيدهم.. تسمم وعروض بالسجن وكواليس &#34;محسن صميدة&#34;

لقطات من حياة الراحل جورج سيدهم.. تسمم وعروض بالسجن وكواليس "محسن صميدة"

شاهد: لقاء الخميسي ترقص على انغام (Bella)

شاهد: لقاء الخميسي ترقص على انغام (Bella)

شاهد: عراك بالأيدي بين كيم كاردشيان وشقيقتها كورتنى

شاهد: عراك بالأيدي بين كيم كاردشيان وشقيقتها كورتنى

مسلسل كوري تنبأ بـ فيروس كورونا قبل ظهوره بسنة كاملة

مسلسل كوري تنبأ بـ فيروس كورونا قبل ظهوره بسنة كاملة

الكشف عن موعد ومكان جنازة جورج سيدهم

الكشف عن موعد ومكان جنازة جورج سيدهم

شاهد: مقتنيات أحمد زكي في ذكرى وفاته

شاهد: مقتنيات أحمد زكي في ذكرى وفاته

هكذا يتمرن ابن راغب علامة مع والدته في المنزل

هكذا يتمرن ابن راغب علامة مع والدته في المنزل

عربي

هل وقعت اشتباكات بين الجيشين السوري واللبناني؟

هل وقعت اشتباكات بين الجيشين السوري واللبناني؟

مقتل لواء كبير بجيش حفتر خلال اشتباكات مع قوات حكومة الوفاق

مقتل لواء كبير بجيش حفتر خلال اشتباكات مع قوات حكومة الوفاق

السعودية: إصابة مدنيين بشظايا صاروخ حوثي تم اعتراضه فوق الرياض

السعودية: إصابة مدنيين بشظايا صاروخ حوثي تم اعتراضه فوق الرياض

اتصال بين السيسي وبن زايد لاحتواء فيروس (كورونا)

اتصال بين السيسي وبن زايد لاحتواء فيروس (كورونا)