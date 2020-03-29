فرنسا: الأسبوعان القادمان الأخطر في حرب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أطلق رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، عدة تحذيرات من أن الأسبوعين المقبلين سيكونان الأصعب في اطار الحرب على فيروس (كورونا) في فرنسا.



وقال فيليب في مؤتمر صحفي: "نخوض معركة ستستغرق وقتا. سيكون أول أسبوعين في أبريل أصعب من الأسبوعين اللذين انتهيا للتو".



ووفق (فرانس برس) فقد تفشى الوباء في شرق فرنسا أول الأمر ولم تعد المستشفيات قادرة على استيعاب حالات الإصابة ثم انتشر في غرب البلاد.



وحذر أطباء في منطقة باريس الكبرى من أن وحدات العناية المركزة لديهم ستمتلئ بانتهاء عطلة نهاية الأسبوع.



وأودى فيروس كورونا بحياة 2314 شخصا في فرنسا بحلول، السبت، وارتفع عدد حالات الإصابة به إلى 37575 حالة وفقا للأرقام الرسمية.