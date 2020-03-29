نتنياهو وغانتس يتوصلان إلى تفاهمات لتشكيل حكومة وحدة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس حزب (حصانة إسرائيل) بيني غانتس

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب (حصانة إسرائيل) بيني غانتس، اليوم الأحد، عن التوصل إلى تفاهمات مهمة، نتيجة الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة.



وفي بيان مشترك للطرفين، نشرته قناة (i news 24) بعد اجتماع عقد في مقر إقامة نتنياهو، واستمر حتى ساعات الفجر، قال: إنه سيُعقد اجتماع آخر خلال اليوم الأحد، للتوقيع على اتفاق الائتلاف.



وجاء في الاتفاق، أنه تم تحقيق تفاهم فيما يتعلق بجميع بنود الاتفاقية تقريبًا، وقال مسؤولون في حزب (ليكود): إنه من المتوقع ان يعرض نتنياهو على وزراء حاليين، أن يعملوا كسفراء لـ"إسرائيل" بدلاً من حقائبهم الوزارية.



وأكدت القناة، أنه ورد اسم اوفير اكونيس كسفير لـ"إسرائيل" في الأمم المتحدة، ومن المرجح، أن يوافق على هذا العرض، أما مهام السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، فقد تردد اسم الوزير يوفال شتاينتس، فيما ورد أن السفير الإسرائيلي في لندن مارك ريغيف، سيتم استبداله بأحد وزراء (ليكود) الحاليين بهدف إخلاء المقاعد الوزارية.



وقالت: إن حزب غانتس غير معني بحقيبة الخارجية، لأن غابي اشكنازي غير مهتم بهذا المنصب، فقد كان من المفروض أن يتولى حقيبة الخارجية لمدة عام ونصف إلى أن ينتقل غانتس من منصب وزارة الأمن، ليصبح رئيسًا للوزراء، في المقابل، يطالب غانتس وفريقه، بتولي حقيبة الصحة، وحقيبة الأمن الداخلي أو تنازل (ليكود) عن رئاسة الكنيست.



وعلى الجانب الآخر، ألمح يولي ادلشتاين، الرئيس المستقيل لـ (كنيست)، أنه معني بأحد المنصبين، إما حقيبة الخارجية، وإما رئاسة كنيست، ولهذا فإن تنازل فريق غانتس عن حقيبة الخارجية قد يكون مخرجاً من هذه المعضلة.



ومن بين القضايا التي أثيرت في الاجتماع، هي المنصب الذي سيشغله نتنياهو، بعد انتهاء مدته في رئاسة الحكومة بعد عام ونصف، وبما أن نتنياهو، يخضع للمقاضاة حالياً بتهم جنائية، فسيتعين على غانتس، أن يوافق على سن قانون، يسمح لنتنياهو بتولي منصب قائم بأعمال رئيس الحكومة خلال فترة ولاية غانتس.