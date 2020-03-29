هل وقعت اشتباكات بين الجيشين السوري واللبناني؟

الجيش اللبناني

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رام الله - دنيا الوطن

نفى الجيش اللبناني، وقوع إشكال بين الجيشين اللبناني والسوري في منطقة الهرمل، عند حدود البلدين.



وقال بيان لمديرية التوجيه في الجيش اللبناني: إن "وسائل إعلامية وعدداً من مواقع التواصل، زعمت وقوع إشكال بين الجيشين على خلفية محاولة قوة تابعة للجيش اللبناني، إقفال معبر غير شرعي في منطقة الهرمل".



ودعت قيادة الجيش اللبناني، في بيانها، وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار، التي تتعلق بالقوات المسلحة وعملياتها.