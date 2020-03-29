مقتل لواء كبير بجيش حفتر خلال اشتباكات مع قوات حكومة الوفاق

خليفة حفتر

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رام الله - دنيا الوطن

قتل قائد غرفة عمليات سرت الكبرى، اللواء سالم درياق، وأحد مساعديه في منطقة الوشكة القريبة من مدينة مصراتة.



ووفق وكالة (سبوتنيك) فقد قالت: "يتبع اللواء درياق، للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر".



وأكدت الوكالة، أن درياق وأحد مساعديه، قتلا في معارك منطقة الوشكة القريبة من مدينة مصراتة وسط البلاد، في اشتباكات مع قوات حكومة الوفاق، التي يترأسها فايز السراج.