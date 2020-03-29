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السعودية: إصابة مدنيين بشظايا صاروخ حوثي تم اعتراضه فوق الرياض

السعودية: إصابة مدنيين بشظايا صاروخ حوثي تم اعتراضه فوق الرياض
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت السعودية، اليوم الأحد، بإصابة مدنيين اثنين، بجروح طفيفة في العاصمة، جراء تناثر شظايا صاروخ حوثي، تم اعتراضه وإسقاطه.

وأكد المتحدث الإعلامي، باسم الدفاع المدني السعودي، بمنطقة الرياض، المقدم محمد الحمادي، أن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض، "باشرت السبت 28 آذار/ مارس 2020 حادث سقوط شظايا صاروخ باليستي، بعد اعتراضه وتدميره، تم إطلاقه باتجاه العاصمة الرياض".

وقال الحمادي: تناثرت شظايا هذا الصاروخ على أحياء سكنية في مواقع متفرقة، ما تسبب بسقوط إحدى الشظايا، وإصابة مدنيين اثنين إصابات طفيفة، وتم التعامل مع الحادث، وفق الإجراءات والخطط المعدة لذلك.

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