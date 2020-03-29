زوجة رئيس وزراء كندا تُعلن شفاءها من (كورونا).. ماذا قالت؟

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وزوجته صوفي غريغوار

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت صوفي غريغوار ترودو، زوجة رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أنها شفيت من إصابتها بفيروس (كورونا).



وكتبت صوفي على صفحتها بموقع (فيسبوك): "أشعر بتحسن كبير.. تلقيت تقريراً إيجابياً من طبيبي ومن خدمات الصحة العامة في أوتاوا".



وشددت على ضرورة أن يتبع الجميع "البروتوكولات الصحية وأن يبقوا في المنزل".



وأضافت: نحن نعيش أوقات صعبة، أعلم أنه ليس من السهل أن تكون وحيداً نحن كائنات بحاجة إلى بعضنا البعض؛ لكي نكبر، بما فيهم أنا، ولكن كل هذه المسافة الجسدية اللازمة لحماية أنفسنا، الآن يجب أن تشجعنا على خلق المزيد من القرب العاطفي.



وتابعت: "يجب أن نساعد بعضنا البعض، واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي؛ للحفاظ على اتصال جيد بيننا، وتعميق علاقاتنا".



يشار إلى أن صوفي، أصيبت بفيروس (كورونا) بعد عودتها من لندن يوم 12 آذار/ مارس، ما دفع زوجها الذي لم تظهر عليه أي أعراض بالإصابة إلى البقاء معزولاً، والعمل عن بعد في مقر رئاسة الوزراء على بعد بضعة كيلومترات من مكتبه الرسمي.