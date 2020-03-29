اتصال بين السيسي وبن زايد لاحتواء فيروس (كورونا)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

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رام الله - دنيا الوطن

بحث ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تطورات انتشار فيروس (كورونا) المستجد، والجهود المبذولة لوقف انتشاره واحتواء تداعياته.



ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فقد استعرض بن زايد، خلال اتصال هاتفي مع السيسي، جهود دولة الإمارات ومصر وإجراءاتهما في التعامل مع فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد 19)، وآليات تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مؤسسات البلدين المعنية في هذا المجال، والاستفادة من تجارب الطرفين في مواجهة هذا التحدي.



كما بحثا العلاقات المشتركة في مختلف جوانب التعاون والتنسيق المشترك بينهما، وسبل دعمه على كافة المستويات.



وشدد الجانبان على أهمية تضافر الجهود، وتعاون جميع الدول والمؤسسات الدولية، بجانب دور المجتمعات لمواجهة فيروس (كورونا) وضمان صحة وسلامة الإنسانية، مؤكدين أن الوباء أصبح يشكل تحدياً خطيراً، يهدد العالم بأسره على المستويات الإنسانية والصحية والاقتصادية، مما يستدعي استجابة سريعة لتوحيد الجهود الدولية، وتنسيقها؛ لمواجهة هذه الأزمة، وتجاوزها بأقل الخسائر في الأرواح.