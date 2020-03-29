الفاتيكان يكشف حالة البابا فرنسيس الصحية.. هل مُصاب بفيروس (كورونا)؟

البابا فرنسيس

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الفاتيكان، أن الفحوصات التي أجريت في المبنى، الذي يقيم فيه البابا فرنسيس، أكدت أن البابا ومساعديه القريبين، ليسوا مصابين بفيروس (كورونا) بعد أن أثبتت الاختبارات، إصابة أحد سكان المبنى بالفيروس.



ووفق (سكاي نيوز) يعتبر هذا هو أول إعلان عن وضع البابا (83 عاماً) بالنسبة لفيروس (كورونا) منذ بدء الأزمة الحالية في إيطاليا التي توفي فيها أكثر من 10 آلاف شخص بالمرض.



وأوضح المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، أن الفحوص أجريت على 170 شخصاً في الفاتيكان، وأكدت إصابة 6 منهم بالمرض، أحدهم من عشرات السكان الدائمين في دار الضيافة سانتا ماريا في الفاتيكان.



وأضاف: "أستطيع أن أؤكد أنه ليس الأب المقدس ولا مساعديه القريبين من بين هؤلاء".. والشخص الذي أكدت الفحوص إصابته بالمرض يعمل في وزارة الخارجية في الفاتيكان، ويتلقى العلاج في مستشفى بروما.



وأكدت الفحوصات، أن شخصاً آخر كان على اتصال بالبابا مصاب بالمرض، لكنه لا يقيم في مقر إقامة البابا.