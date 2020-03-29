حسين الشيخ: حملة صامتة في كل العالم لجلب عينات فحص (كورونا) لفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أكد حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة |(فتح)، أن فلسطين تستعد لحملة صامتة بخصوص وباء فيروس (كورونا).
وقال الشيخ في تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر): إنه وبتعليمات الرئيس، ورئيس الوزراء، هناك حملة صامتة ومكثفة في كل العالم؛ لجلب عينات فحص (كورونا) لفلسطين أمام النقص الحاد الذي تعاني منه بلادنا.
يشار إلى أن إجمالي الإصابات بفلسطين ارتفع لـ 104 إصابات، وسط دعوات بضرورة الضغط؛ لتوفير عينات فحص (كورونا).
أكد حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة |(فتح)، أن فلسطين تستعد لحملة صامتة بخصوص وباء فيروس (كورونا).
وقال الشيخ في تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر): إنه وبتعليمات الرئيس، ورئيس الوزراء، هناك حملة صامتة ومكثفة في كل العالم؛ لجلب عينات فحص (كورونا) لفلسطين أمام النقص الحاد الذي تعاني منه بلادنا.
يشار إلى أن إجمالي الإصابات بفلسطين ارتفع لـ 104 إصابات، وسط دعوات بضرورة الضغط؛ لتوفير عينات فحص (كورونا).
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