حسين الشيخ: حملة صامتة في كل العالم لجلب عينات فحص ‎(كورونا) لفلسطين

رام الله - دنيا الوطنأكد حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة |(فتح)، أن فلسطين تستعد لحملة صامتة بخصوص وباء فيروس (كورونا).وقال الشيخ في تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر): إنه و‏بتعليمات الرئيس، ورئيس الوزراء، هناك حملة صامتة ومكثفة في كل العالم؛ لجلب عينات فحص ‎(كورونا) لفلسطين أمام النقص الحاد الذي تعاني منه بلادنا.يشار إلى أن إجمالي الإصابات بفلسطين ارتفع لـ 104 إصابات، وسط دعوات بضرورة الضغط؛ لتوفير عينات فحص (كورونا).