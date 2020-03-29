عاجل

  • الصين تسجل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا

  • نيوزيلندا تسجل أول وفاة بفيروس كورونا

  • تايلاند تعلن تسجيل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1388

  • الكويت: شفاء 3 حالات جديدة من كورونا والإجمالي يرتفع إلى 67

دولي

أكثر من ثلثيها في أوروبا.. وفيات (كورونا) في العالم تتجاوز 30 ألفًا

أكثر من ثلثيها في أوروبا.. وفيات (كورونا) في العالم تتجاوز 30 ألفًا
رام الله - دنيا الوطن
يواصل وباء (كورونا) انتشاره بدون توقف، حيث ارتفعت وفياته حول العالم إلى أكثر من 30 ألف شخص، أكثر من ثلثي الوفيات في أوروبا.

ووفق إحصاء وكالة الصحافة الفرنسية، فإنه استناداً إلى معطيات رسمية حتى مساء أمس السبت، سجلت 30003 وفاة على الأقل، أكثر من ثلثيها في أوروبا (21334)، وإيطاليا هي الأكثر تضرراً (10023 وفاة) تليها إسبانيا (5690) والصين (3295) التي ظهر فيها الوباء للمرة الأولى في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بينما سجلت أكثر من 640 ألف إصابة على الأقل حول العالم منذ ذلك التاريخ.

وفي إيطاليا تجاوز عدد المتوفين بفيروس (كورونا) عشرة آلاف شخص، بعد أن توفي 889 شخصاً في الساعات الـ 24 الماضية، في ثاني أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ بدء جائحة (كورونا) في البلاد يوم 21 شباط/ فبراير.

في إسبانيا سجلت 832 وفاة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع عدد الوفيات إلى خمسة آلاف و690.

وأعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانتشيث، وقف جميع الأنشطة الاقتصادية غير الأساسية اعتباراً من بداية يوم غد الاثنين، وحتى التاسع من أبريل/ نيسان، في مسعى لوقف انتشار الفيروس.

 وفي الولايات المتحدة، أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأميركية ارتفاع عدد وفيات فيروس (كورونا) إلى أكثر من 2010، والإصابات إلى نحو 119748، وقد تم تسجيل أكثر من 15 ألف إصابة و353 حالة وفاة منذ صباح أمس.

وقد سجلت فرنسا 319 وفاة جديدة جراء فيروس (كورونا)، ليبلغ إجمالي الوفيات 2324، وفي الأثناء ارتفع عدد الإصابات إلى 37575، بعد تسجيل 4611 إصابة جديدة.

وأعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، أن فرنسا طلبت أكثر من مليار كمامة واقية لمواجهة جائحة (كورونا).

وحذر رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب من أن الأيام الـ 15 الأولى من نيسان/ أبريل المقبل، ستكون أكثر صعوبة لبلاده من سابقتها، في مكافحة فيروس (كورونا).

أخبار ذات صلة

الفاتيكان يكشف حالة البابا فرنسيس الصحية.. هل مُصاب بفيروس (كورونا)؟

الفاتيكان يكشف حالة البابا فرنسيس الصحية.. هل مُصاب بفيروس (كورونا)؟

(كورونا) يضرب أمريكا بقوة وعدد الوفيات يتجاز 2000

(كورونا) يضرب أمريكا بقوة وعدد الوفيات يتجاز 2000

نتنياهو وغانتس يقتربان من إعلان الاتفاق بينهما

نتنياهو وغانتس يقتربان من إعلان الاتفاق بينهما

خريطة حرارية تظهر احتمال انتشار أكبر لوباء (كورونا) بأميركا

خريطة حرارية تظهر احتمال انتشار أكبر لوباء (كورونا) بأميركا

الجيش الإسرائيلي يستعد لفرض قيود أكثر صرامة لمواجهة (كورونا)

الجيش الإسرائيلي يستعد لفرض قيود أكثر صرامة لمواجهة (كورونا)

ما هي السيناريوهات الثلاثة المحتملة لنهاية وباء (كورونا)؟

ما هي السيناريوهات الثلاثة المحتملة لنهاية وباء (كورونا)؟

ارتفاع عدد مرضى فيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 3619

ارتفاع عدد مرضى فيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 3619

فرنسا: تسجيل 319 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) وتحذير من أول أسبوعين بأبريل

فرنسا: تسجيل 319 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) وتحذير من أول أسبوعين بأبريل

التعليقات

الدنيا حكايات

بشار المصري نموذجاً

بشار المصري نموذجاً

شؤون فلسطينية

الطقس: غائم جزئياً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة

الطقس: غائم جزئياً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة

مقتل رئيس مجلس قروي النصارية برصاص مجهولين شرقي نابلس

مقتل رئيس مجلس قروي النصارية برصاص مجهولين شرقي نابلس

العثور على جثة حارس سكنات طلبة في جنين والشرطة تباشر التحقيق

العثور على جثة حارس سكنات طلبة في جنين والشرطة تباشر التحقيق

رسالة من الحزب الشيوعي الصيني لـ &#34;حواتمة&#34; رداً على رسالته بشأن (كورونا)

رسالة من الحزب الشيوعي الصيني لـ "حواتمة" رداً على رسالته بشأن (كورونا)

الاحتلال يطلق قنابل إنارة على حدود غزة بعد اقتراب فلسطيني من السياج

الاحتلال يطلق قنابل إنارة على حدود غزة بعد اقتراب فلسطيني من السياج

&#34;الخارجية&#34; تطالب بموقف دولي رادع لوقف إرهاب الاحتلال ومستوطنيه ضد شعبنا

"الخارجية" تطالب بموقف دولي رادع لوقف إرهاب الاحتلال ومستوطنيه ضد شعبنا

جرافات الاحتلال تهدم غرفة زراعية في بلدة الزاوية غرب سلفيت

جرافات الاحتلال تهدم غرفة زراعية في بلدة الزاوية غرب سلفيت

إغلاق ثلاث منشآت صناعية مخالفة في الخليل

إغلاق ثلاث منشآت صناعية مخالفة في الخليل

منوعات

مسلسل كوري تنبأ بـ فيروس كورونا قبل ظهوره بسنة كاملة

مسلسل كوري تنبأ بـ فيروس كورونا قبل ظهوره بسنة كاملة

الكشف عن موعد ومكان جنازة جورج سيدهم

الكشف عن موعد ومكان جنازة جورج سيدهم

شاهد: مقتنيات أحمد زكي في ذكرى وفاته

شاهد: مقتنيات أحمد زكي في ذكرى وفاته

هكذا يتمرن ابن راغب علامة مع والدته في المنزل

هكذا يتمرن ابن راغب علامة مع والدته في المنزل

صدمة.. تقرير الطب الشرعي السوري يتهم زوج نانسي عجرم بالقتل العمد

صدمة.. تقرير الطب الشرعي السوري يتهم زوج نانسي عجرم بالقتل العمد

توم هانكس وزوجته يعودان إلى لوس أنجلوس بعد شفائهما من (كورونا)

توم هانكس وزوجته يعودان إلى لوس أنجلوس بعد شفائهما من (كورونا)

شاهد: نادين نسيب نجيم على &#34;تيك توك&#34;بمشهد تمثيلي بالمصري

شاهد: نادين نسيب نجيم على "تيك توك"بمشهد تمثيلي بالمصري

شاهد: فنان لبناني يقطع الطرقات المؤدية إلى بلدته لمواجهة (كورونا)

شاهد: فنان لبناني يقطع الطرقات المؤدية إلى بلدته لمواجهة (كورونا)

عامر زيان يرفع دعوى ضد منتحل شخصيته

عامر زيان يرفع دعوى ضد منتحل شخصيته

نجوى كرم في فيديو مؤثّر: مهما صعبت الحياة سنستطيع المقاومة

نجوى كرم في فيديو مؤثّر: مهما صعبت الحياة سنستطيع المقاومة

عربي

ثلاثة إصابات بفيروس (كورونا) في ليبيا وتحذيرات من كارثة حال تفشيه

ثلاثة إصابات بفيروس (كورونا) في ليبيا وتحذيرات من كارثة حال تفشيه

أبو غزالة: 2020 سيشهد كوارث جديدة أكثر خطورة وينتهي بحرب عالمية

أبو غزالة: 2020 سيشهد كوارث جديدة أكثر خطورة وينتهي بحرب عالمية

ست وفيات و40 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في مصر

ست وفيات و40 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في مصر

تسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في قطر

تسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في قطر