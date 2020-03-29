أكثر من ثلثيها في أوروبا.. وفيات (كورونا) في العالم تتجاوز 30 ألفًا

رام الله - دنيا الوطن

يواصل وباء (كورونا) انتشاره بدون توقف، حيث ارتفعت وفياته حول العالم إلى أكثر من 30 ألف شخص، أكثر من ثلثي الوفيات في أوروبا.





ووفق إحصاء وكالة الصحافة الفرنسية، فإنه استناداً إلى معطيات رسمية حتى مساء أمس السبت، سجلت 30003 وفاة على الأقل، أكثر من ثلثيها في أوروبا (21334)، وإيطاليا هي الأكثر تضرراً (10023 وفاة) تليها إسبانيا (5690) والصين (3295) التي ظهر فيها الوباء للمرة الأولى في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بينما سجلت أكثر من 640 ألف إصابة على الأقل حول العالم منذ ذلك التاريخ.





وفي إيطاليا تجاوز عدد المتوفين بفيروس (كورونا) عشرة آلاف شخص، بعد أن توفي 889 شخصاً في الساعات الـ 24 الماضية، في ثاني أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ بدء جائحة (كورونا) في البلاد يوم 21 شباط/ فبراير.





في إسبانيا سجلت 832 وفاة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع عدد الوفيات إلى خمسة آلاف و690.





وأعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانتشيث، وقف جميع الأنشطة الاقتصادية غير الأساسية اعتباراً من بداية يوم غد الاثنين، وحتى التاسع من أبريل/ نيسان، في مسعى لوقف انتشار الفيروس.





وفي الولايات المتحدة، أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأميركية ارتفاع عدد وفيات فيروس (كورونا) إلى أكثر من 2010، والإصابات إلى نحو 119748، وقد تم تسجيل أكثر من 15 ألف إصابة و353 حالة وفاة منذ صباح أمس.





وقد سجلت فرنسا 319 وفاة جديدة جراء فيروس (كورونا)، ليبلغ إجمالي الوفيات 2324، وفي الأثناء ارتفع عدد الإصابات إلى 37575، بعد تسجيل 4611 إصابة جديدة.





وأعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، أن فرنسا طلبت أكثر من مليار كمامة واقية لمواجهة جائحة (كورونا).



