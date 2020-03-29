(كورونا) يضرب أمريكا بقوة وعدد الوفيات يتجاز 2000

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رام الله - دنيا الوطن

تجاوز عدد الوفيّات من جراء فيروس (كورونا) المستجد في الولايات المتحدة 2000 شخص، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 120 ألفًا.



ووفق وكالة (سكاي نيوز) فإنه استناداً إلى إحصاء لجامعة (جونز هوبكنز)، فقد سجلت الولايات المتحدة 121.117 إصابة مؤكّدة بالفيروس، أما عدد الوفيات على أراضيها الذي بلغ 2010، فقد تضاعف منذ الأربعاء.



وأشارت إلى أن ولاية نيويورك، هي الأكثر تضرراً من فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، وقد سجّلت 52.318 إصابة و728 حالة وفاة.



يشار إلى أن مستشفيات نيويورك ونيو أورليانز وديترويت، أصبحت غير قادرة على استيعاب المرضى مع تصاعد عدد حالات الإصابة بالفيروس.