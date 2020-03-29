نتنياهو وغانتس يقتربان من إعلان الاتفاق بينهما

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس حزب حصانة إسرائيل بيني غانتس

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بحدوث تقدم ملحوظ في اجتماعات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب (حصانة إسرائيل) بيني غانتس؛ حول تشكيل حكومة وحدة.



وأوضحت صحيفة (هآرتس)، أن التفاهمات بين الطرفين الآن، أفضل من أي وقت مضى، ويبدو أنه سيتم الإعلان قريبًا عن فحوى هذا الاتفاق.



يشار إلى أن غانتس، كان يستبعد العمل مع نتنياهو، مشيراً إلى محاكمة رئيس الوزراء، التي تلوح في الأفق بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، تبعده عن أي اتفاق معه، ولكن تم الاتفاق فيما بعد.



وانسحب يائير لابيد، وموشي يعلون من تحالف (أزرق- أبيض) بعد ما أسموه استسلام غانتس لنتنياهو.