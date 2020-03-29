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دولي

خريطة حرارية تظهر احتمال انتشار أكبر لوباء (كورونا) بأميركا

خريطة حرارية تظهر احتمال انتشار أكبر لوباء (كورونا) بأميركا
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت الخريطة الحرارية، التي ترصد أماكن تواجد الهواتف في الولايات المتحدة، معلومة وصفتها شبكة (فوكس نيوز) بالـ "مزعجة"، تفيد باحتمال انتشار أكبر لفيروس (كورونا) المستجد في البلاد.

وصمم موقع (تيك تونيكس)، "خريطة مقلقة" تبرز تجاهل قيود التباعد الاجتماعي، التي أمرت بها السلطات الأميركية في مسعى لاحتواء انتشار (كوفيد-19).

وأوضح الموقع، أن عدداً كبيراً من المواطنين، تجاهل التحذيرات وتجمع في مجموعة من الشواطئ للاحتفال بعطلة الربيع في منتصف آذار/ مارس.

وأضاف "على سبيل المثال، الأشخاص الذين احتفلوا بالعطلة في أحد شواطئ فورت لودرديل بولاية فلوريدا، سرعان ما انتشروا في مختلف أنحاء أميركا، حسب ما رصدته الخريطة"، متابعاً: "للأسف، السيناريو نفسه تكرر في عدد من المناطق الأخرى".

ويتخوف خبراء من أن يكون من بين هؤلاء الأشخاص مرضى بـ (كورونا)، سيساهمون في نشره، ونقله إلى مناطق جديدة.

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