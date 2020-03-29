الجيش الإسرائيلي يستعد لفرض قيود أكثر صرامة لمواجهة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت أعداد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل، اليوم الأحد، إلى 3619، بينهم 54 إصابة خطيرة، و81 متوسطة و80 إصابة، تماثلت للشفاء.
وقالت قناة (كان): إن الجيش الإسرائيلي، يستعد لإمكانية فرض قيود أكثر صرامة على حركة الناس؛ للحد من تفشي (كورونا).
وأكدت أنه من المتوقع انضمام 3600 جندي إلى قوات الشرطة؛ لتطبيق أنظمة الطوارئ.
ارتفعت أعداد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل، اليوم الأحد، إلى 3619، بينهم 54 إصابة خطيرة، و81 متوسطة و80 إصابة، تماثلت للشفاء.
وقالت قناة (كان): إن الجيش الإسرائيلي، يستعد لإمكانية فرض قيود أكثر صرامة على حركة الناس؛ للحد من تفشي (كورونا).
وأكدت أنه من المتوقع انضمام 3600 جندي إلى قوات الشرطة؛ لتطبيق أنظمة الطوارئ.
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