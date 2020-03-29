الجيش الإسرائيلي يستعد لفرض قيود أكثر صرامة لمواجهة (كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

ارتفعت أعداد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل، اليوم الأحد، إلى 3619، بينهم 54 إصابة خطيرة، و81 متوسطة و80 إصابة، تماثلت للشفاء.



وقالت قناة (كان): إن الجيش الإسرائيلي، يستعد لإمكانية فرض قيود أكثر صرامة على حركة الناس؛ للحد من تفشي (كورونا).



وأكدت أنه من المتوقع انضمام 3600 جندي إلى قوات الشرطة؛ لتطبيق أنظمة الطوارئ.