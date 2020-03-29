ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بفلسطين والإصابات ترتفع لـ 104

قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إنه تم تسجيل ستة إصابات جديدة في بلدة قطنة شمال غرب القدس، مشيراً إلى أن إجمالي الإصابات في فلسطين ارتفع لـ 104 إصابة.





وفي وقت سابق، قال ملحم، إن نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت لـ "37"عينة أُخذت من مشكوك بإصابتهم بفيروس كورونا في مدينتي جنين ورام الله، أظهرت إصابة سيدة ثلاثينية من قرية القبيبة شمال غرب القدس.



وحسب ملحم، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن إجمالي الإصابات بالفيروس في فلسطين ارتفعت إلى "98"، إصابة تعافى منها" 18" إصابة في مدينتي بيت لحم والخليل.



وأشار ملحم، إلى أن الإصابة الجديدة هي لجارة السيدة التي أُعلن عن إصابتها صباح اليوم في القرية



رام الله - دنيا الوطن