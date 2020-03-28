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شؤون فلسطينية

العثور على جثة حارس سكنات طلبة في جنين والشرطة تباشر التحقيق

العثور على جثة حارس سكنات طلبة في جنين والشرطة تباشر التحقيق
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الشرطة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، العثور على جثة مواطن 56 عاماً متوفياً في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الشرطة، إنه تم العثور على جثة مواطن 56 عاما من سكان السيله الحارثية غرب جنين يعمل حارساً في سكنات الطلبة وجد متوفياً بداخل احدى السكنات، مشيرةً إلى أنها باشرت التحقيق.







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