العثور على جثة حارس سكنات طلبة في جنين والشرطة تباشر التحقيق

أعلنت الشرطة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، العثور على جثة مواطن 56 عاماً متوفياً في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.



وقالت الشرطة، إنه تم العثور على جثة مواطن 56 عاما من سكان السيله الحارثية غرب جنين يعمل حارساً في سكنات الطلبة وجد متوفياً بداخل احدى السكنات، مشيرةً إلى أنها باشرت التحقيق.

















رام الله - دنيا الوطن